Bestuurder Janneke Brink-Daamen vertrekt na ruim een jaar bij Baker Tilly

Janneke Brink-Daamen nam op 1 september 2023 de positie over van Ronald Houtveen, die na een overdrachtsperiode op 1 januari 2024 terugtrad. Houtveen is inmiddels COO bij Grant Thornton. Het was voor het eerst dat het accountantskantoor een vrouw in de RvB kreeg. Voor haar tijd als ziekenhuisbestuurder had ze verschillende leidinggevende functies bij diverse zorginstellingen, waaronder UMC Utrecht en Erasmus MC. Tussen 1996 en 2008 was ze werkzaam in de financiële dienstverlening, bij onder meer OHRA Bank/Delta Lloyd Groep en ING Groep.

Bij haar aanstelling vorig jaar meldde Brink-Daamen: “Ik heb Baker Tilly leren kennen als een organisatie met gedreven mensen, die graag op persoonlijke wijze de beste ondersteuning willen bieden aan hun klanten. Deze ambitie is voelbaar en geeft energie om samen vorm te geven aan de veranderingen waar de markt om vraagt. Ik kijk er naar uit daaraan bij te dragen.”

Vertrek

Op LinkedIn meldt de bestuurder nu dat ze onlangs heeft besloten om Baker Tilly te verlaten. Een opmerkelijk snel vertrek, maar Brink-Daamen kijkt naar eigen zeggen positief terug op haar tijd bij het accountantskantoor: “Het afgelopen jaar heb ik bij Baker Tilly veel betrokken en bevlogen mensen ontmoet waarmee ik heel fijn heb samengewerkt. Bedankt daarvoor! Ik wens jullie het allerbeste en kijk met plezier terug op hetgeen ik heb kunnen bijdragen aan een #vakkundig en #dichtbij Baker Tilly.” De ervaren bestuurder maakt nu eerst even een pas op de plaats, meldt ze op LinkedIn.

Baker Tilly zelf blijkt op de eigen site al eerder aandacht te hebben besteedt aan het opstappen van Brink-Daamen: “Baker Tilly respecteert de beslissing van Janneke Brink-Daamen en is haar erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Baker Tilly in de afgelopen periode. Mede door haar visie en inzet zijn ambitieuze stappen gezet om de organisatie verder te versterken en in te spelen op de veranderingen in de markt.”

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Bestuur. De taken van Janneke Brink-Daamen worden voorlopig waargenomen door de overige bestuursleden Ronald Hoeksel (voorzitter) en Erik Moens. Het accountantskantoor heeft vrijdagmiddag niet gereageerd op een verzoek om een nadere toelichting op het vertrek van de bestuurder.