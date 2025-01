ABN Amro: btw-tarief hindert inperken zzp’ers zorg en onderwijs

Om aan de regels tegemoet te komen, kunnen bedrijven en instellingen in deze sectoren uitzendkrachten inzetten, maar daarmee zijn zij 39 procent duurder uit. Oorzaak daarvoor zijn de verschillen in btw-tarief tussen zzp’ers en uitzendkrachten.

Volgens ABN Amro hebben werkgevers drie opties om het risico op schijnzelfstandigheid te beperken. Zo kunnen zij de werkafspraken aanpassen, zzp’ers in dienst nemen of mensen aannemen via een uitzend- of detacheringsbureau. Maar dat laatste is “weinig kansrijk” volgens de bank. Zo geldt voor uitzendkrachten een btw-tarief van 21 procent, terwijl zzp’ers zijn vrijgesteld van btw.

De Belastingdienst gaat met ingang van het nieuwe jaar voor het eerst in jaren de regels tegen schijnzelfstandigheid handhaven. Werkgevers kunnen weer een naheffing krijgen als zij zzp’ers inschakelen voor werk dat in loondienst gedaan zou moeten worden. Op aandringen van de Tweede Kamer worden hiervoor het komende jaar nog geen boetes uitgedeeld.

ABN Amro schat op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 255.000 zzp’ers werkzaam zijn in de zorg, kinderopvang en het onderwijs. Deze sectoren brengen zelf geen btw in rekening. “Anders dan bijvoorbeeld bedrijven in de industrie, waar de btw wel verrekend kan worden, draaien deze semipublieke organisaties op voor de volle 21 procent btw over de kosten van uitzendkrachten”, stelt ABN Amro.

ABN Amro meent dat het dan ook geen toeval is dat het aantal uitzendkrachten in de zorg, kinderopvang en het onderwijs, volgens het CBS 37.000, relatief laag is. Ook moeten uitzendbureaus nog wat verdienen en is een brutomarge van 15 procent op het loon niet ongewoon.

De bank pleit daarom voor een btw-nultarief voor alle vormen van arbeid in de zorg, kinderopvang en het onderwijs. Daarmee wordt het obstakel voor werkgevers in deze sectoren om zzp’ers via uitzend- of detacheringsbureaus in te huren weggenomen. “Ook helpt het de zorg, de kinderopvang en het onderwijs toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus de bank. “De overheid wil immers dat personeel in de zorg, of het nu via ziekenhuizen, eerstelijnszorg of uitzendbureaus is, voldoende beschikbaar en betaalbaar blijft.”

