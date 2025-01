Personalia | Bastian Bosten treedt toe als partner bij Baat

Bij Baat accountants & adviseurs is Bastian Bosten toegetreden als partner binnen de maatschap. Hij is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor Corporate Finance.

Foto: het team Corporate Finance: Nadine van Pol, Bastian Bosten, Richard Bergs, Noor Peerbooms, Serena Janssen en Julian Stassen. Op de foto ontbreekt Pascal de Krijger.

Baat accountants & adviseurs is één van de grootste, zelfstandige kantoren in Limburg en heeft vestigingen in Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo en het Belgische Maasmechelen. Over de nieuwe aanstelling meldt Baat: “Bosten heeft in 16 maanden tijd binnen Baat de Corporate Finance afdeling opgezet, naar grote tevredenheid klantverwachtingen waargemaakt en daarmee ook aan de verwachtingen van het algemeen bestuur van Baat voldaan. De toetreding van Bosten zorgt zowel binnen de organisatie als binnen het partnercollectief voor een frisse dynamiek.”

Het team van Bastian Bosten bestaat inmiddels uit zeven personen. Dat team is gespecialiseerd in aan- en verkoopbegeleiding van bedrijven, strategisch bedrijfs- en financieringsadvies, bedrijfswaarderingen en due diligence. Per 1 februari wordt het team nog uitgebreid met M&A-juriste Sejla Kurtanovic.

Met het toetreden van Bosten heeft Baat accountants & adviseurs acht partners die elk vanuit hun eigen discipline werken in het bedrijf dat inmiddels meer dan 100 medewerkers telt. Baat accountants & adviseurs bestaat dit jaar 25 jaar.

Bastian Bosten (tweede van links) is toegetreden als partner bij Baat accountants & adviseurs. De andere partners op de foto zijn Marcel Bollen (links), Marcel Frissen en Cyril Ermans.

