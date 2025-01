Personalia | Twee nieuwe vennoten en verjonging dagelijks bestuur BonsenReuling

BonsenReuling Accountants & Adviseurs kondigt aan dat Harry Hurkens en Mark Langenakker per 1 januari 2025 zijn toegetreden tot de maatschap BonsenReuling. Daarnaast is er een vernieuwing van het dagelijks bestuur.

Wisseling in het dagelijks bestuur

Ingmar Pondes is per 1 januari 2025 voorzitter van de maatschap en heeft deze taak overgenomen van Frank Maarsingh. Maarsingh gaat zich weer volledig richten op zijn accountancy-werkzaamheden en de uitbouw van zijn teams in Lichtenvoorde en Doetinchem. Rob Droppers neemt de rol van vicevoorzitter op zich. Daarnaast is Martijn Schotman vanaf voornoemde datum onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat daarmee met ingang van 1 januari 2025 uit Ingmar Pondes, Rob Droppers, Martijn Schotman en Harry Hurkens.

Nieuwe vennoten

Mark Langenakker is 39 jaar oud, registeraccountant, en brengt specifieke expertise mee op het gebied van IT-audit en data-analyse. BonsenReuling laat weten: “Hiermee zet BonsenReuling een belangrijke stap om succesvol te zijn en blijven ten aanzien van de wijzigende uitdagingen in de auditpraktijk. Daarnaast is AKL Data en Audit support per dezelfde datum onderdeel geworden van BonsenReuling.”

Harry Hurkens is 33 jaar oud en is als belastingadviseur voornamelijk werkzaam vanuit de vestiging in Elst. Hij is afkomstig uit de regio en met zijn toetreding is een verdere uitbouw en groei van deze vestiging gewaarborgd, meldt BonsenReuling. Hurkens treedt tevens toe tot het dagelijks bestuur van het kantoor.

Hurkens en Langenakker hebben het maatschapsaandeel overgenomen van Koen Gerritsen en Mark de Jonge, die als maat zijn uitgetreden op 1 januari 2025. Zowel Gerritsen als De Jonge blijven werkzaam bij BonsenReuling en dragen nog steeds (eind)verantwoordelijkheid voor de klanten die ze bedienen.

“Met deze veranderingen zetten we de volgende belangrijke stappen in de ontwikkeling van ons kantoor,” aldus Ingmar, voorzitter van de maatschap. “Door de combinatie van ervaren krachten en nieuwe expertise, zijn we in staat om te blijven innoveren met behoud van ons DNA, waardoor we samen met onze medewerkers en klanten succes kunnen blijven realiseren.”

“Met deze vernieuwingen in de maatschap en het bestuur is het kantoor goed gepositioneerd om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en kansen te blijven benutten”, licht BonsenReuling toe. Het kantoor telt ongeveer 180 medewerkers en heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Elst, Doetinchem en Deventer.

Foto bovenaan v.l.n.r. Frank Maarsingh en Ingmar Pondes

