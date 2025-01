Deloitte breidt RvB en RvC uit

Jamie Gatt is per 1 december 2024 Chief Quality and Risk Officer (CQRO) bij Deloitte Nederland. Mariëlle Vogt maakt per 1 januari deel uit van de Raad van Commissarissen van Coöperatief Deloitte U.A. en Deloitte Holding B.V.

Jamie Gatt zit in de Raad van Bestuur naast Hans Honig (CEO) en Dagmar Enklaar (COO). Met meer dan 35 jaar ervaring binnen Deloitte is Gatt een senior partner in de audit en assurance-praktijk. Eerder was hij Clients and Industries Leader voor Audit en Assurance in de Azië-Pacific regio. Zijn internationale ervaring in onder meer Australië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland, brengt diversiteit aan het leiderschap van Deloitte Nederland.

Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland, zegt: “Jamie’s internationale ervaring en leiderschap binnen Deloitte zullen onze organisatie aanzienlijk versterken en ons leiderschapsteam verrijken. We zijn ervan overtuigd dat zijn benoeming onze marktpositie verder zal versterken.”

Mariëlle Vogt

Mariëlle Vogt begon haar carrière bij KPN, gevolgd door de TU Delft, en als CFO en lid van de Raad van Bestuur bij Enexis. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van financiën en governance, met een focus op het beheren van complexe stakeholderrelaties en het stimuleren van verandering. Binnen de Raad van Commissarissen zal ze fungeren als voorzitter van de Audit & Finance Commissie. Hans van der Noordaa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt: “Mariëlle’s benoeming verrijkt onze Raad van Commissarissen met haar uitgebreide ervaring en waardevolle expertise, en sluit aan bij onze inzet voor kwaliteit.”