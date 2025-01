Personalia | Baker Tilly benoemt drie nieuwe partners 

Marc Thewissen is benoemd tot Partner Tax Advisory (vestiging Eindhoven) en werkt sinds 2016 bij Baker Tilly. Hij is begonnen in de rol van Consultant Tax Advisory en was het afgelopen jaar actief als Director Tax Advisory. Marc Thewissen is ook vanuit zijn nieuwe rol actief betrokken bij het opstarten van de nieuwe Baker Tilly vestiging in Tilburg. Deze 13e vestiging wordt medio februari geopend.