‘Bedrijven steken te weinig geld in AI-training’

Klippa deed samen met platform Databox een enquête onder 485 werknemers in Noord-Amerika, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Veel van hen hebben zelf moeten uitzoeken hoe ze met de AI- ontwikkelingen om moeten gaan. “Het tekort aan training verhoogt het risico op inefficiëntie en maakt het voor organisaties moeilijker om hun concurrentievoordelen met AI te benutten.”

EU loopt achter met training

Vooral in de EU is volgens Klippa de beschikbaarheid en kwaliteit van AI-training zorgwekkend. “Maar liefst 26,7% van de ondervraagde werknemers in de EU gaf aan helemaal geen AI-training te hebben gevolgd. Ter vergelijking: in het VK lag dit percentage op 6,5% en in de VS zelfs op slechts 3,2%.” Van de groep die wel training kreeg, vindt een derde dat de programma’s verbeterd moesten worden; 13% vond de training onvoldoende.

Het gebrek aan training zorgt ervoor dat bedrijven de kansen van AI niet benutten en zelfs te maken krijgen met hogere kosten en winstvertraging, zo stelt Klippa. Mike Allton, oprichter van AI-specialist The Social Media Hat, vergelijkt het met “het bouwen van een high-performance racewagen en vervolgens verwachten dat iemand een race wint zonder ooit achter het stuur te hebben gezeten”.

Experts pleiten voor meer regulering

Deze week vindt in Parijs een AI-top plaats. Experts hebben in de aanloop ernaartoe gepleit voor meer regulering op het gebied van kunstmatige intelligentie, zodat mensen de controle over AI niet verliezen. Zorgen zijn er onder meer over de wapensystemen die door AI worden gecontroleerd. Co-organisator Frankrijk (samen met India) wil dat onder meer overheden en bedrijven zich uitspreken om AI wereldwijd te reguleren, maar zonder bindende regels op te stellen. Frankrijk heeft al aangekondigd meer dan € 100 miljard te gaan investeren in AI-projecten om ervoor te zorgen dat Europa andere werelddelen kan bijbenen. De Amerikaanse president Trump heeft bijvoorbeeld € 500 miljard uitgetrokken voor AI-ontwikkeling.