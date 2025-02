Belastingadviseur ‘boekhouder cokemaffia’, ook accountant in beeld

Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. Joep H. zou worden gezien als de spil in een netwerk dat transportbedrijven gebruikte om grootschalige cocaïnehandel en witwaspraktijken te faciliteren.

Ook een registeraccountant en een notaris hebben mogelijk een rol gespeeld in het verhullen van illegale geldstromen, meldt de politie. “Het Bureau Financieel Toezicht wordt daartoe ook ingeschakeld. Informatie uit het onderzoek wordt ook gedeeld met verschillende gemeenten zodat er mogelijk ook nog bestuurlijke interventies gepleegd kunnen worden.”

Transportbedrijven

De criminele organisatie zou transportbedrijven hebben ingezet om cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland te smokkelen en vervolgens door te voeren naar het Verenigd Koninkrijk. De bedrijven waren gevestigd in onder andere Bunde, Nuth en op Maastricht-Aachen Airport.

Bij doorzoekingen in 18 panden, waaronder woningen en bedrijfspanden, zijn onder meer 23 voertuigen, dure kunst, sieraden, 315 kilo cocaïne en een geldtelmachine aangetroffen. Alleen al via deze geldtelmachine zou minstens 19 miljoen euro aan contanten zijn verwerkt.

Belastingadviseur en accountant

De rol van Joep H. als ‘boekhouder van de cokemaffia’ is niet nieuw: hij werd eerder in België al verdacht van betrokkenheid bij een netwerk dat tonnen cocaïne importeerde. De belastingadviseur wordt al lange tijd door opsporingsdiensten gezien als een van de grootste spelers in de Benelux op het gebied van de handel in cocaïne, maar mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Wat de rol van de registeraccountant is geweest blijft vooralsnog onduidelijk. De politie meldt dat het onderzoek daarnaar onderdeel is van een vervolgtraject.