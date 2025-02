Mkb aan de slag met CSRD: ‘Don’t overdo it’

Ook het mkb is inmiddels bezig met CSRD-gerelateerde dataverzameling en rapportages. Dat valt niet altijd mee, maar je moet het niet overdrijven, is de mening. “Het moet geen spook worden.”

Het FD besteedt aandacht aan de (nog altijd niet in Nederlandse wet omgezette) CSRD en de impact erop voor het mkb. Want het grotere mkb krijgt met ingang van boekjaar 2025 te maken met een rapportageplicht en naar schatting tienduizenden bedrijven moeten ook nu al inzicht hebben in de duurzaamheidsaspecten van hun onderneming omdat opdrachtgevers, klanten, financiers of verzekeraars er naar vragen in het kader van hun eigen CSRD-verslag.

De kans dat de lasten voor de kleinere bedrijven worden verlicht, is wel aanwezig. Dinsdag wordt de implementatie van de CSRD besproken in de Tweede Kamer en mogelijk zijn partijen gevoelig voor de roep van onder meer KPMG om bedrijven wat meer tijd en ruimte te geven.

Checklist

Het FD sprak Martijn Gremmen van detacheerder Daan BV; hij staat achter de doelstellingen van de CSRD, maar vindt de administratieve last te groot. Een collega is fulltime met de rapportage bezig geweest. Hij vindt dat de rapportageplicht per sector anders zou moeten zijn. “Onze milieu-impact zit hem alleen in de kilometers die onze mensen rijden.”

Henk Hoekstra, CFO van autoleasebedrijf Mobility Service, moet ook rapporteren omdat het bedrijf met balanstotaal en omzet boven de grenzen zit. Er wordt gedurende een half jaar een consultant ingehuurd om op te starten. “Onze kosten voor de rapportage liggen op € 150.000, inclusief de aanloopkosten.” Hoekstra geeft aan dat het ondoenlijk is om data op te vragen bij garages of dealers. Een standaard checklist moet dat probleem oplossen. Volgens ING zal dat in meer branches toegepast gaan worden.

De producent van de anti-insectenspray Care Plus gaat met 25 werknemers straks vrijwillig een verslag uitbrengen en worstelt met opgaves als het achterhalen van het waterverbruik van een flesjesleverancier. “Als je zaken op orde hebt, heb je in deze markt met veel concurrenten een streepje voor”, is de motivatie.

Geen spook van maken

Bouwgroep JAJO heeft twee fulltime op de CSRD zitten en bij zeven mensen is het een deel van het takenpakket. De totale kosten en investeringen zijn ongeveer 1% van de omzet. CEO Ivo van der Mark tipt: “Don’t overdo it. Je kunt je beter grondig en realistisch toeleggen op een paar onderwerpen. Probeer niet alles te raken, want je zult dan moeilijk resultaat boeken. Je moet voorkomen dat CSRD een soort spook wordt voor je mensen.”

Adviesbureau Goodberries zegt dat 30% van de gevraagde gegevens kwantitatieve gegevens zijn die je moet verzamelen. “CSRD vraagt voor 70% om het formuleren van bedrijfsstrategie, beleid en doelstellingen voor de meest relevante thema’s.”

