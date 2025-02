Omtzigt wil toch weer expatregeling versoberen om (fiscale) plannen te bekostigen

NSC-leider Pieter Omtzigt pleit opnieuw voor een versobering van de expatregeling om zijn fiscale plannen te financieren. Dat is opvallend, aangezien het kabinet waar zijn partij deel van uitmaakt de eerder door de Tweede Kamer voorgenomen beperking van de regeling grotendeels terugdraaide.

Omtzigt stelt in een interview met De Telegraaf dat het belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers soberder kan. “Wij gaan richting de 200.000 mensen uit het buitenland die 27% van hun inkomsten belastingvrij krijgen. Als we de economie eerlijker willen maken, moeten we geen groepen mensen hebben die minder belasting betalen.” Eerder leidde een inperking van de expatregeling al tot grote weerstand bij het Nederlandse bedrijfsleven en coalitiepartner VVD.

Naast de aanpassing van de expatregeling wil NSC een verlaging van de gasbelasting, bovenop de in het hoofdlijnenakkoord afgesproken daling. Volgens Omtzigt is dat een breuk met het beleid van het vorige kabinet, dat de belasting op gas fors verhoogde.

Verder wil NSC extra middelen vrijmaken om knelpunten in het stelsel voor arbeidsongeschiktheid op te lossen, bijvoorbeeld voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken maar geen recht hebben op ondersteuning.

NSC is de derde coalitiepartij die de financiële eisen voor de voorjaarsnota kenbaar maakt, na de PVV en VVD. In politiek Den Haag groeit de vrees dat de voorjaarsnota een grote test wordt voor de stabiliteit van de coalitie. Toch blijft Omtzigt optimistisch: “Uiteindelijk zal ik een compromis sluiten waarbij ik niet honderd procent binnenhaal wat ik wil.”