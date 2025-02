Tweede Kamer wil 20 procent minder regels voor mkb

Het kabinet moet voor eind 2026 twintig procent van de onnodige regeldruk in 9 mkb-sectoren verminderen of dit in gang hebben gezet. Dit wil de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam een VVD-motie met deze strekking aan. De 9 sectoren zijn doorgelicht op regeldruk waardoor er een nulmeting beschikbaar is. MKB-Nederland en VNO-NCW, die al jaren pleiten voor een meetbare doelstelling bij de aanpak van regeldruk, verwachten dat deze motie echt een verschil gaat maken voor ondernemers. De motie was ingediend bij het debat over de instellingswet van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Bijsturen bij negatief oordeel

Gedurende het debat zijn meer moties aangenomen. De ATR moet jaarlijks een ‘staat van de regeldruk’ gaan uitbrengen. Er dient ook een ministeriële stuurgroep Ondernemersklimaat te komen die moet gaan bijsturen op het aantal wetsvoorstellen met een negatief oordeel van ATR. En dankzij een motie van D66 moet de MKB-Toets altijd gaan over de werkbaarheid van een wetsvoorstel. ATR gaat hiervoor vragen opstellen.

Nationale koppen

Tenslotte moet een VVD-motie ervoor zorgen dat informatie over nationale koppen en bijbehorende regeldruk wordt opgenomen in de toelichting bij een wetsvoorstel en openbaar wordt gemaakt bij internetconsultaties. Zo kan ATR beter over potentiële nationale koppen adviseren.

Na het Voorjaarsreces stemt de Kamer over amendementen die vooral de bevoegdheden van ATR verder willen uitbreiden.

Bron: MKB Nederland