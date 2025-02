Qconcepts gaat werkgeluk audit-professionals meten

Qconcepts wil met de Audit Happiness Barometer aandacht vragen voor werkgeluk in de bedrijfstak. Het wordt een tweemaal per jaar uitgevoerde marktbrede peiling.

Het instrument moet audit-medewerkers inzicht geven in hun werkgeluk en bedrijven helpen om keuzes te maken die bijdragen aan het werkgeluk van hun mensen. Qconcepts heeft zelf al de Q Happiness Barometer, waarmee vier keer per jaar het werkgeluk van de collega’s wordt gemeten. “Dit succes willen we nu graag met de hele sector delen. Door deel te nemen, help je niet alleen om het werkgeluk in de sector in kaart te brengen, maar krijg je ook inzicht in hoe jouw werkgeluk zich verhoudt tot dat van je peers”, aldus het bedrijf. Deelnemen kan via een online vragenlijst.

Werk-privébalans steeds belangrijker

Al enkele jaren peilt Qconcepts het werkgeluk van accountants en finance-, data- en IT-professionals. Vorig jaar beoordeelde de doelgroep zijn werkgeluk met een 7,2. Werkgeluk wordt in sterke mate bepaald door de werkomstandigheden en minder door de inhoud van het werk of arbeidsvoorwaarden. Sociale en persoonlijke aspecten van werk vormen de top 3, de balans tussen werk en privé staat op nummer 1. Die factor is ook de belangrijkste reden om van baan te wisselen.