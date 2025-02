EU belooft krachtige tegenreactie als Trump heffing van 25% oplegt

Een woordvoerder van de Commissie verklaarde dat de EU zich zal verzetten tegen onrechtvaardige tarieven en altijd Europese bedrijven, werknemers en consumenten zal beschermen. Trump gaf woensdag tijdens een kabinetsvergadering aan dat de invoerheffing voor Europa 25% zal bedragen en van toepassing zal zijn op auto’s en andere producten. Hij suggereerde ook dat soortgelijke maatregelen voor Canada en Mexico in april in werking treden.

‘Gunstig voor VS’

Trump beweerde daarnaast dat de EU was opgericht om de Verenigde Staten economisch te benadelen. De Commissie reageerde door te benadrukken dat de EU het grootste vrije handelsblok ter wereld vormt en juist gunstig is geweest voor de VS door handelsbelemmeringen te verminderen en investeringen aantrekkelijk te maken. “De Europese Unie is ’s werelds grootste vrije markt en een zegen geweest voor de Verenigde Staten”, zei de EU-woordvoerder. “De EU heeft handel mogelijk gemaakt, kosten voor Amerikaanse exporteurs verlaagd en regels en standaarden geharmoniseerd in 27 landen.”

Kritiek

De dreigende tarieven komen Trump op internationaal kritiek te staan. De Noorse premier Jonas Gahr Støre waarschuwde voor een ernstige handelsoorlog. Ierse regeringsbronnen wezen erop dat invoerheffingen wereldwijd schadelijk zijn en inflatie aanwakkeren, terwijl de EU en de VS de grootste handelsrelatie ter wereld onderhouden. De EU bereidt zich voor op mogelijke tegenmaatregelen en zal gezamenlijk de economische gevolgen evalueren.

Welke tegenreactie de EU in petto heeft, is niet duidelijk. Wel dreigde Brussel bij eerder aangekondigde heffingen de Amerikanen met gelijke munt terug te betalen door heffingen op producten uit de VS in te stellen.