Haagse ambtenaar verduisterde mogelijk veel geld van overledenen

Begin 2023 schorste de gemeente de medewerker nadat ze verdachte transacties ontdekte. Het bedrijfsrecherchebureau Hoffmann onderzocht de zaak en diende in juni van datzelfde jaar aangifte in bij de Rijksrecherche. De gemeente gaf in een vertrouwelijke brief, die woensdag openbaar werd, aan dat de betalingen opvielen omdat er geen logische verklaring voor was.

Evaluatie

In het kader van het onderzoek naar integriteit binnen de gemeentelijke afdelingen, evalueert de gemeente nu ook de werkwijze van de afdeling budgetbegeleiding. Ze heeft al maatregelen genomen, zoals het intensiveren van toezicht op banktransacties door meerdere medewerkers en het uitvoeren van steekproeven op cliëntdossiers. Daarnaast publiceerde de gemeente een vertrouwelijke memo uit augustus 2023 over een andere mogelijke integriteitskwestie bij de afdeling burgerzaken. Hier ging het om vermoedens van fraude met kasgeld. Omdat het onderzoek nog loopt, zijn er nog geen details bekend over de voortgang.

Meerdere incidenten

Deze nieuwe zaak valt op omdat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest binnen dezelfde afdeling. Zo veroordeelde de rechter in 2019 en 2020 een ambtenaar voor het verduisteren van 640.000 euro aan wisselgeld bij een paspoort- en rijbewijzenloket. De hoofdverdachte beweerde dat haar partner haar tot de fraude had gedwongen, maar de rechter geloofde dit niet en legde een gevangenisstraf van anderhalf jaar op, terwijl de voormalige partner tot een jaar cel werd veroordeeld.

Paspoortfraude

Ook andere fraudegevallen in Den Haag trokken de aandacht. In 2020 ontsloeg de gemeente een baliemedewerker nadat ze 19 vervalste paspoorten had uitgegeven, ook aan bekende criminelen. De rechter legde haar een taakstraf van 240 uur op en bekritiseerde de gemeente scherp omdat ze onvoldoende oog had voor de kwetsbaarheid van medewerkers in dergelijke posities. Extra pijnlijk voor de gemeente was dat in dezelfde week een 32-jarige man werd aangeklaagd voor het vervalsen van documenten als uitzendkracht op de afdeling burgerzaken. De rechter veroordeelde hem later tot een gevangenisstraf van twee jaar.

Fraude met gemeentegeld

Een andere zaak die binnenkort voor de rechter komt, gaat over een voormalig controller van de Dienst Stadsbeheer in Den Haag. Deze medewerker zou 1,8 miljoen euro uit de gemeentekas hebben verduisterd door valse facturen in te dienen bij bedrijven waarmee hij een persoonlijke band had, maar waarvoor hij nauwelijks werk had verricht. In een civiele zaak veroordeelde de rechter hem al tot het terugbetalen van het verduisterde bedrag.

