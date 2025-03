Blijles: waar élk kind meetelt

Een alarmerende realiteit vraagt om actie: 1 op de 14 kinderen in Nederland kan niet voldoende rekenen. In elke klas zitten minimaal twee kinderen die worstelen met basisvaardigheden zoals optellen, aftrekken of delen. Nog zorgwekkender: meer dan de helft van de kinderen verlaat de school met onvoldoende rekenvaardigheid.

De uitdaging van nu

De rekenachterstand groeit en steeds minder jongeren kiezen voor financiële beroepen. Dit is niet alleen een probleem voor nu, maar heeft grote gevolgen voor de toekomst. Als accountants en boekhouders weten we als geen ander hoe belangrijk een goede basis met cijfers is – niet alleen voor een carrière in finance, maar voor het hele leven.

Jouw expertise maakt het verschil

Als accountant of boekhouder ben je een expert in cijfers. Daar bestaat geen twijfel over. Je begrijpt niet alleen de techniek, maar ook de logica erachter. Deze kennis, gecombineerd met jouw praktijkervaring, maakt je de ideale mentor voor kinderen die worstelen met rekenen.

Van expert naar Blijles-docent

Dankzij Yuki’s geautomatiseerde boekhoudsoftware bespaar je kostbare tijd. Tijd die je goed kunt investeren in de toekomst van de kinderen in Nederland. Wij stomen je in één dag klaar tot b(l)ijles-docent, waarna je direct impact kunt maken!

De voorbereiding

Tijdens een professionele training van één dag leren we hoe je een échte b(l)ijles-docent wordt. Je leert kinderen motiveren en inspireren, zodat je straks klaar bent om impact te maken.

Kunnen we op jou rekenen?

Wil jij samen met andere accountants en boekhouders de wereld een stukje mooier maken? Kinderen leren dat cijfers óók erg leuk zijn? Dat kan! Draag je steentje bij en laat elk kind meetellen. Klik hieronder op de banner om je aan te melden voor Blijles.