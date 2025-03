Boekhouder Wendy Struijk stapt naar rechter om naam te zuiveren

De meesten mensen zullen blij zijn als Justitie het bij een waarschuwing laat en niet vervolgt. Maar Wendy Struijk denkt er anders over. De boekhouder, die adminstratiekantoor Finz heeft in Someren, schreef samen met andere dorpsgenoten een paar pittige ingezonden brieven in de lokale krant. Hierin werd de burgemeester beticht van ‘het eigenhandig aanpassen dan wel vervalsen van verklaringen van ambtenaren’, ‘fraude dan wel valsheid in geschrifte’, ‘intimidatie’ en ‘bedreiging’. De verwijten van de groep kritische burgers hebben te maken met het ontslag van een oud-wethouder in 2021 en de vermeende rol van de burgemeester daarin.

Thuis opgehaald

Kort na het verschijnen van de ingezonden brieven werd Struijk door de politie thuis opgehaald en moest ze op het hoofdbureau tekst en uitleg komen geven. Burgemeester Dilia Blok bleek aangifte te hebben gedaan van smaad en belediging. Eind 2024 kreeg Struijk een brief van het Openbaar Ministerie dat Struijk zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan smaad, maar dat er geen vervolging wordt ingesteld. Justitie houdt het bij een waarschuwing.

Struijk neemt hier geen genoegen mee en wil dat haar naam gezuiverd wordt. Daarom spant ze een artikel 12 procedure aan. Ze vraagt aan het Gerechtshof de zaak voor de rechter te brengen. Meestal doen slachtoffers dit als ze boos zijn omdat justitie een zaak niet vervolgt. Zelden gebeurt dit door ‘daders’ zoals Struijk. De financiële professional is boos dat zij zich niet heeft kunnen verweren tegen de aantijging van smaad en belediging. Dit is belangrijk voor haar, stelt ze, omdat ze voor haar werk mogelijk een VOG, de Verklaring Omtrent het Gedrag, nodig heeft. Ze vreest dat ze die, door de waarschuwing van Justitie, niet zal krijgen.

Artikel 12

De artikel 12 procedure zal geen makkelijk proces zijn voor Wendy Struijk. Als ze verliest, krijgt ze de kosten niet terug. En misschien valt de straf wel juist zwaarder uit. “Maar ik ben ervan overtuigd dat ik er goed uitkom,” zegt ze. “En om het geld gaat het inmiddels niet meer, het gaat om het principe. Deze zaak is zo in de media belicht. Ik wil mijn naam gezuiverd hebben.”

Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat alle verdachten in het verhoor uitgebreid de mogelijkheid hebben gehad om te reageren op de verdenkingen. “Meerdere verdachten hebben daarnaast een persoonlijk gesprek gehad met de officier van justitie, waarin wij de motivatie die ook in de brief staat hebben toegelicht,” schrijft het OM in een schriftelijke reactie.

Asielzoekers

Struijk kwam lokaal eerder in het nieuws als een van de aanvoerders van een groep burgers die zich verzette tegen de komst van 450 asielzoekers naar Someren. De kritiek op de burgemeester die de boekhouder op een waarschuwing wegens smaad kwam te staan, heeft daarmee waarschijnlijk niets te maken.

Bron: Omroep Brabant