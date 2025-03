Seksverslaafde gemeentecontroller drukt 1,8 mln achterover

Al snel ontdekken ze nog meer verdachte bedrijven waar geld van de gemeente naartoe is gegaan. En het leidt steeds terug naar de gemeentecontroller. In de zaak die onlangs tegen hem diende wordt hij beschuldigd van het indienen van 88 valse facturen voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. Dat deed hij met een tweede verdachte door een hele reeks bv’tjes op te richten. Ook de vrouw van de controller moest zich voor de rechter verantwoorden.

Schuldbewust

Tijdens de rechtszaak toonde de controller zich schuldbewust. Maar dat was eerder wel anders. Nadat hij op staande voet was ontslagen, eiste de toen 50-jarige man via de rechter een vergoeding van bijna 6 ton omdat er ‘geen dringende reden’ voor zijn abrupte gedwongen vertrek zou zijn geweest. De rechter wees die claim van de hand. Volkomen terecht, zo blijkt als Hoffman Bedrijfsrecherche dieper in de zaak duikt. De controller heeft de gemeente willens en wetens opgelicht en meerdere integriteitsschendingen gepleegd.

De fictieve bedrijfjes die hij met zijn compagnon oprichtte, dienden facturen in voor ‘werken in de publieke ruimte’, ‘op basis van nacalculatie extra kosten’, ‘diverse werkzaamheden, grond- en graafwerkzaamheden en kabels en leidingen conform offerte’, en andere vage omschrijvingen. De offerte bleek niet te bestaan. Opnieuw valt de brutaliteit op: de bv’tjes verstuurden kort na hun oprichting al facturen van regelmatig meer dan 70.000 euro. Eén van de bedrijfjes deed dat al na tien dagen. In één geval werd de bv zelfs pas opgericht nadat de factuur was ingediend.

Knippen

Voor de vermeende werkzaamheden was geen openbare aanbesteding geweest, wat bij zo’n bedrag wel moet. Sommige bv’s verdwenen ook weer binnen een jaar. Eén van de bv’tjes diende twee facturen van 49.000 euro in om zo onder de grens van 50.000 euro voor openbare aanbestedingen te blijven. “Dat lijkt op knippen”, zei de rechtbank. Dat is verboden.

In een civiele procedure werd de controller eerder al veroordeeld tot het terugbetalen van het verdwenen geld, een bedrag dat inclusief rente inmiddels is opgelopen tot meer dan twee miljoen euro. Er is een ton terugbetaald aan de gemeente. In de strafzaak, die onlangs van start ging, worden de controller en drie medeverdachten vervolgd voor een aantal misdrijven. De drie probeerden de schuld tijdens de zaak volledig in de schoenen van de controller te schuiven. Die zou hen hebben voorgelogen en hen zo in duistere zaakjes hebben betrokken.

Seksverslaving

De controller geeft toe dat hij zijn werkgever heeft opgelicht, maar ontkent dat hij de facturen heeft gemaakt die bij de gemeente werden ingediend. “Ik wil oprecht mijn excuses aanbieden aan de gemeente Den Haag, mijn vrouw en aan de gemeenschap. Ik heb lang hierop gewacht. Ik heb fouten gemaakt. Ik kan het niet terugdraaien. Ik heb dingen gedaan die niet goed waren en dat neem ik mezelf kwalijk.” De man zegt dat hij zijn vrouw heeft misleid en dat ze onterecht voor de rechter staat. Hij wordt emotioneel als hij vertelt over zijn seksverslaving die hem zeker een kwart miljoen euro heeft gekost. “Ik schaam me voor mijn vrouw, maar ik ben blij dat het knapte, dat de fraude werd ontdekt. Want toen was het klaar.”

Eisen tot 42 maanden

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 42 maanden tegen de controller. Tegen de andere verdachten worden celstraffen van 22 maanden en zestien maanden geëist. De vrouw van de controller zou een taakstraf van 180 uur en zes maanden voorwaardelijk moeten krijgen.

Bron: Omroep West