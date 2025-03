ING: accountant nog te afwachtend met AI

Analisten van de bank herhalen hun eerdere voorspelling dat de accountancy dit jaar kan rekenen op een groei van 3%. Ze verwachten dit jaar een met 3,5% aantrekkende vraag naar zakelijke diensten, na een dip vorig jaar door tragere economische groei. Een remmende factor is dat ruim de helft van de zakelijke dienstverleners met een tekort aan arbeidskrachten kampt. “Specialistische dienstverleners, zoals accountants-, advies- en advocatenkantoren, ontkomen er niet aan te investeren in digitalisering om zo het personeelstekort tegen te gaan.” Het ondernemersvertrouwen is begin dit jaar wel gestegen naar 3%. “Hiermee zijn zakelijke dienstverleners voor het eerst in drie jaar positiever over het economische klimaat in Nederland.”

Meer doen met AI

ING vindt dat accountants wat actiever met AI moeten omgaan: “In Nederland denkt 73% van de accountants dat AI binnen vijf jaar de sector zal veranderen. Toch zijn de meeste kantoren terughoudend om AI te gebruiken”, zo citeert de bank het Future Ready Accountant Rapport van Wolters Kluwer. “AI versnelt processen en verbetert de kwaliteit doordat het minder fouten maakt en sneller fraude opspoort. Het kan namelijk snel grote hoeveelheden data analyseren en afwijkende trends herkennen. Dit verhoogt zowel de efficiëntie als de kwaliteit van het werk. AI is geen bedreiging voor accountants; het is een kans. Het stelt kantoren in staat om efficiënter te werken en meer waarde te creëren voor klanten. Begin door ermee te gaan experimenteren”, spoort Sjuk Akkerman, ING sector banker Services & Leisure, aan.

Zzp’er in dienst nemen lukt niet

ING wijst ook naar onderzoek van werkgeversvereniging AWVN, waaruit blijkt dat de helft van de werkgevers dit jaar minder of geen zzp’ers meer inhuurt door de handhaving op schijnzelfstandigheid. Veel bedrijven proberen zzp’ers in loondienst te nemen, maar dit blijkt lastig: “Volgens werkgevers weigeren de meeste zzp’ers een vast dienstverband. In totaal heeft driekwart van de werkgevers maatregelen genomen om met de nieuwe situatie om te gaan.”