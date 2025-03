Opschudding in de Achterhoek: fraudeerde oud-voorzitter met gelden sportcomplex?

De gemeente Berkelland heeft het vertrouwen in het dagelijks bestuur van sportaccommodatie ’t Timpke in Borculo opgezegd nadat een klokkenluider aan het licht bracht dat de boekhouding niet deugde bij het complex, dat bestaat uit een sporthal en een zwembad. De 78-jarige oud-voorzitter zou rondrijden op een e-bike die als aquabike in de boeken staat en op zijn huis zonnepanelen hebben laten leggen die als meerwerk zijn weggeboekt. “Er zijn privézaken voor de voorzitter aangeschaft op kosten van de sportaccommodatie, die deels draait op overheidsgeld. Op subsidie dus, die de gemeente Berkelland verstrekt. Dat kan niet. Dat is ontoelaatbaar”, aldus burgemeester Joost van Oostrum. De privé-uitgaven van de voorzitter waren volgens hem verstopt in de boekhouding. “We hebben contact gehad met de accountant en die is zich rot geschrokken.”

Interim-klus naast voorzitterschap

De betrokken oud-voorzitter Herman Kruijt erkent de gang van zaken, maar ontkent dat hij heeft gefraudeerd. “Het gaat om een vergoeding voor werkzaamheden die ik als interim-manager heb verricht voor ’t Timpke. Ik heb van 2021 tot 2023 wekelijks zeker 20 tot 25 uur aan managementwerkzaamheden verricht om de boel draaiend te houden, naast mijn werk als voorzitter.”

De gemeente hield de hand op de knip, ondanks meerdere verzoeken om een vergoeding voor managementondersteuning. Kruijt verklaart zelf “uit wanhoop” zelf te zijn ingesprongen. “Ik heb dat niet gedaan om er zelf beter van te worden, maar om het zwembad en de sporthal te redden. Ik wilde er ook geen vergoeding voor hebben, maar mijn medebestuursleden vonden dat ik wel een beloning verdiend had voor al dat werk.”

‘Nota was veel duurder geweest’

Maar daar was dus geen geld voor. Daarom werd een andere oplossing bedacht en die was “dom en niet handig”, vindt ook Kruijt. Van kwade opzet was hem betreft geen sprake. “Je ziet toch ook bij bedrijven dat werknemers als beloning voordelig een e-bike kunnen aanschaffen? Als ik een nota voor interimwerk had geschreven, had dit ’t Timpke een veelvoud gekost. Zeker als je ziet dat Berkelland nu € 114.000 uittrekt om een manager voor een halfjaar in te huren.” De actie heeft hooguit de Belastingdienst geschaad, vindt de oud-voorzitter. Het gaat om een kleine € 10.000 die hij inmiddels in overleg met de accountant heeft terugbetaald. “Ik wil niet als fraudeur de boeken in gaan. Want dat ben ik niet.”

Maar voor de burgemeester is de kous nog niet af: “We moeten uitgaan van de feiten. Fraude is fraude. Het vertrouwen is weg. Dat hebben wij na gesprekken met het dagelijks bestuur ook duidelijk gemaakt. Het gaat om gemeenschapsgeld.” Het dagelijks bestuur van het complex is inmiddels opgestapt, mede omdat Berkelland dreigde anders de subsidieregeling te herzien.

Bron: De Gelderlander