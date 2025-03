Fiscalist Frank Butselaar moet $15,5 miljoen betalen aan Amerikaanse belastingdienst

Dit bedrag compenseert de misgelopen belastinginkomsten als gevolg van belastingconstructies die hij voor dj Tiësto opzette. De uitspraak markeert het einde van de strafzaak tegen Butselaar, die ook wel de ‘fiscalist van de sterren’ wordt genoemd. Aanvankelijk hing hem een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.

Uitspraak rechter

De zaak werd donderdag afgerond in White Plains, New York. De rechter oordeelde dat de schikking tussen de aanklagers en Butselaar duidelijk was en dat de verdediging geen nieuw proces kon eisen over de hoogte van de schadevergoeding. De fraude met Tiësto’s belastingaangifte leidde tot een verlies van $25 miljoen voor de Amerikaanse fiscus. Omdat de dj eerder al $9,5 miljoen terugbetaalde, blijft er $15,5 miljoen over die Butselaar moet vergoeden.

Hoewel de fiscalist volgens zijn advocaten geen middelen heeft om dit bedrag te betalen, bepaalde de rechter dat hij 15% van zijn bruto-inkomen aan de IRS moet afstaan en dat de opbrengsten van de verkoop van zijn vakantiehuis in Italië eveneens naar de belastingdienst gaan.

Vrijlating op 14 juli

Butselaar werd in februari veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan hij er al 21 in voorarrest doorbracht. Volgens het Amerikaanse Federal Bureau of Prisons komt hij op 14 juli vrij. Zijn vrouw Annemarieke reageerde opgelucht op het nieuws in het FD: ‘Wij zijn blij dat duidelijk is wanneer hij naar huis komt en dat er dan aan deze afschuwelijke situatie in de VS in elk geval een einde komt.’

Eenmaal terug in Nederland is Butselaar echter nog niet van zijn juridische problemen af. Er lopen namelijk nog zowel strafrechtelijke als civiele procedures tegen hem.

