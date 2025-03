Brancheorganisatie: pak onredelijke belastingdruk voor verhuurders aan

De beschikbaarheid van middenhuurwoningen neemt volgens Vastgoed Belang anders ‘tot kritieke niveaus af. Redelijker fiscaal beleid creëert cruciale investeringsruimte voor voldoende beschikbare duurzame, goed onderhouden huurwoningen.’

Box 3

De bestaande voorraad middenhuurwoningen neemt volgens cijfers van het Kadaster ieder kwartaal sterk af. Daarom vraagt Vastgoed Belang in de aanloop naar Commissiedebatten over box 3 en de Woningbouwopgave en koopsector deze week om de volgende urgente aanpassingen:

Creëer de mogelijkheid voor kostenaftrek binnen de tegenbewijsregel;

Hef alleen belasting op werkelijk gerealiseerde waardestijgingen;

Voer geen verdere verhoging van het forfaitair rendement in; en

Ga versneld over tot actualisering van de leegwaarderatio.

Bovenstaande punten kunnen budgetneutraal worden gerealiseerd, stelt de brancheorganisatie. ‘De schatkist dreigt door de massale verkoop van woningen door particuliere beleggers namelijk jaarlijks € 2,5 miljard mis te lopen. De kosten voor een eerlijker fiscaal regime worden daarnaast ruimschoots terugverdiend doordat een vloedgolf aan bezwaarprocedures van verhuurders uitblijft. De door de Belastingdienst zelf geschatte benodigde werving van 1.700 FTE ambtenaren om die af te handelen, is dan niet langer nodig. Door een werkelijk rendementsbegrip te hanteren, worden aanzienlijke uitvoeringsproblemen op voorhand beperkt of zelfs voorkomen.’

Woningmarkt op peil houden

Niek Verra, voorzitter van Vastgoed Belang: “Zonder fiscale verlichting voor verhuurders handelt het kabinet haaks op de eigen ambities om het Nederlandse investeringsklimaat te versterken. Nu verslechtert het klimaat zienderogen, wat tot een massale verkoop leidt van belangrijke middenhuurwoningen. Dit terwijl zij een onmisbare schakel zijn voor doorstroming op de woningmarkt. Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, of geen huis kunnen of willen kopen, hebben middenhuur keihard nodig.”

Belastingmaatregelen voor marktpartijen die een belangrijke rol in de nationale huisvesting vervullen, zouden wat de brancheorganisatie betreft stimulerend moeten werken in plaats van beperkend. ‘Corporaties, institutionele en particuliere beleggers in vastgoed, en project- en gebiedsontwikkelaars spelen een cruciale rol in de nationale volkshuisvestingsopgave, maar ook zij gaan gebukt onder excessieve belastingdruk. De markt is zo sterk als zijn zwakste schakel. Voor voldoende huuraanbod is daarom belastingverlichting over de hele linie nodig. Zonder ingrijpen raken de woontopafspraken, met de afspraak om jaarlijks 100.000 beschikbare woningen toe te voegen, buiten bereik.’

In het belang van huurders en woningzoekenden

In de publieke discussie worden huurders en verhuurders vaak neergezet als partijen met tegenstrijdige belangen, ‘maar zij staan hierin naast elkaar’, stelt Vastgoed Belang. ‘Woningzoekenden zijn geholpen met een ruim aanbod van duurzame huurwoningen dat past bij hun portemonnee en levensfase. Dat kan alleen als verduurzaming van bestaande woningen door verhuurders niet fiscaal wordt afgestraft. Vastgoed Belang steunt de eerdere oproep van de Aedes, VNG en huurdersvereniging Woonbond voor verlaging van box 3-belasting dan ook volledig. Recent onderzoek van onder andere Ipsos I&O toont tevens aan dat overheidsmaatregelen druk zetten op de investeringsruimte voor verduurzamingsmaatregelen, waardoor de toegang voor huurders tot duurzame en goed onderhouden huurwoningen afneemt.’