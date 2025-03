Kabinet gaat belastingvoordeel Extinction Rebellion niet schrappen

De Tweede Kamer nam begin dit jaar een motie aan van Joost Eerdmans (JA21), waarin het kabinet werd verzocht om de ANBI-status van Extinction Rebellion in te trekken. Maar het kabinet kan de motie niet uitvoeren, omdat bij wet is bepaald in welke gevallen intrekking van de ANBI-status door de inspecteur van de Belastingdienst aan de orde is.

Dat schrijft staatssecretaris Van Oostenbruggen van Financiën. Wel gaat het kabinet nog bekijken in hoeverre het toevoegen van extra strafbare feiten als grond voor intrekking van de ANBI-status wenselijk en mogelijk is.

De Kamer had in de motie om intrekking van de ANBI-status van Extinction Rebellion gevraagd, ‘constaterende dat Extinction Rebellion meermaals heeft bewezen dat het een onwettige, maatschappij-ontwrichtende en vandalistische organisatie is.’ Ook stelde Eerdmans ‘dat politieagenten vanwege de grote inzet van wegblokkades door Extinction Rebellion ander belangrijk werk laten liggen en soms geen noodhulp kunnen verlenen.’

Kamerbrief

Staatssecretaris Van Oostenbruggen heeft nu in een Kamerbrief een reactie op de aangenomen motie gegeven. ‘Het kabinet kan niet voldoen aan het verzoek om de ANBI-status van Extinction Rebellion in te trekken’, schrijft hij. ‘Intrekking van de ANBI-status geschiedt door de inspecteur van de Belastingdienst in bij wet bepaalde gevallen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat verdenkingen, niet-vervolgbare activiteiten of gedrag dat simpelweg niet aansluit bij de algemeen gangbare definitie van algemeen nut geen redenen zijn om de ANBI-status van een instelling in te trekken.’

Aanpassing onderzoeken

De landsadvocaat heeft op verzoek van de staatssecretaris advies hierover uitgebracht en deelt deze conclusie. Wel doet Van Oostenbruggen nog een toezegging: ‘Gelet op het advies van de landsadvocaat zal verkend worden in hoeverre het toevoegen van extra strafbare feiten aan de AWR als grond voor intrekking van de ANBI-status wenselijk en mogelijk is. Ik kom hierop terug in het kabinetsstandpunt op de evaluatie van de ANBI-regelgeving die op korte termijn aan uw Kamer zal worden aangeboden.’

De volledige brief en bijbehorende stukken zijn hier te vinden.