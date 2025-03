Paardenhandelaar wil half miljoen van Corina de J

Een paardenhandelaar die de Tielse boekhoudster Corina de J een half miljoen gaf om te beleggen, eist voor de rechter zijn geld terug. De verdediging van de vrouw is als vanouds: het geld zit in een cryptowallet waar zij niet bij kan.

Corina de J was actief in de paardenwereld en had een administratiekantoor. Toen ze begon met daytrading, handelde ze aanvankelijk voor zichzelf. Al snel deed ze dat ook voor vrienden en familie. Haar klantenkring breidde snel uit, mede door de hoge rendementen die ze beloofde. Ook paardenhandelaar Joop liet zich verleiden. Hij legde een half miljoen in. Hij zou een rendement van 20 procent per zes maanden mogen verwachten, aldus De J.

In kluis

Maar de paardenhandelaar zag nooit iets van een rendement en ook het half miljoen dat hij inlegde is verdwenen. Nee, dat geld is niet verdwenen herhaalde Corina de J tijdens de zitting in Almelo. Het zit in een cryptowallet waar ze niet bij kan. De inlogcodes liggen in een kluis die de FIOD in beslag heeft genomen. Niet Corina de J ligt dwars, maar de FIOD, aldus de verdachte. Die instantie maakte eerder bekend dat Corina de J waarschijnlijk 56 miljoen euro ophaalde bij beleggers.

Verdwenen

Het OM stelde vorig jaar al dat een deel van de inleg, circa €19,5 mln, verdween in anonieme cryptowallets. Vorig jaar eiste een groep beleggers dat Corina weer mag handelen, zodat ze bij de digitale wallet kan en het geld kan terughalen. De advocaat van Corina zegt dat er ‘achter de schermen heel hard wordt gewerkt’ om het geld uit de wallet te krijgen. ‘Alles is er nog. Er is ook niets verduisterd.’ Hij stelt zelf dat er méér geld is. Zijn cliënt was een succesvolle daghandelaar.

Fantasieverhaal

De paardenhandelaar gelooft er niets van. Zijn raadsman spreekt over ‘een fantasieverhaal’. ‘We horen iets over een wallet, maar er blijkt niets van. Die hoeft dus niet te bestaan.’ De crypto’s werden verhandeld op een beurs. Corina de J wil alleen zeggen dat het om een gereguleerde partij gaat met een vergunning in Nederland.

De rechter doet komende week uitspraak. Er loopt ook een strafzaak tegen de Tielse. Wanneer die dient is nog niet bekend. Ze mag haar proces in vrijheid afwachten.