Aantal zzp’ers in maart opnieuw stabiel

Het aantal zzp’ers is in maart opnieuw vrijwel gelijk gebleven, net als in februari. Op 31 maart staan 1.770.864 zzp’ers ingeschreven in het Handelsregister, 500 meer dan een maand eerder. Dit blijkt uit de KVK ZZP-monitor over maart 2025.

Het totaal aantal stoppers steeg met 3.250 ten opzichte van maart 2024, een stijging van 32%. Het aantal starters daalde ten opzichte van een jaar geleden met 4.300 (22%). Deze trends zagen we ook in de voorgaande maanden en resulteren in een stabilisatie waar eerder een continue stijging de norm was.

Wisselend beeld

De ontwikkeling in het aantal zzp’ers verschilt per sector. Grootste stijger is de sector ICT en Media met bijna 500. De sector Persoonlijke Dienstverlening ziet het aantal zzp’ers toenemen met ruim 300.

De afname is het grootst in de Gezondheidszorg (750 zzp’ers) en de Bouw (325 zzp’ers). De licht neergaande lijn in deze sectoren zet daarmee door.

Gewenste daling

Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management: “Dat het aantal ZZP’ers stabiliseert is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren waarin het aantal ZZP’ers sterk toenam. De verschillen tussen sectoren zijn echter aanzienlijk. Het aantal ZZP’ers daalt in de sectoren waar de zorgen over schijnzelfstandigheid het grootst zijn (zorg en bouw).”

Een deel van die daling is door de overheid gewenst, stelt Knoben. Maar, vervolgt hij: “Er zijn signalen dat de onduidelijkheid over wanneer een zzp’er een schijnzelfstandige is ertoe leidt dat opdrachtgevers zo voorzichtig worden met het inhuren van zzp’ers dat ook echte zelfstandigen geen, of minder, opdrachten krijgen. Er worden nu diverse pogingen gedaan om voor opdrachtgever en zzp’er meer duidelijkheid te creëren.” In die context geeft het ministerie van SZW aan dat extern ondernemerschap een volwaardig criterium wordt bij het beoordelen schijnzelfstandigheid.

Knoben verwacht dat de huidige trend – een daling in de zorg en de bouw en een stabiel aantal zzp’ers als geheel – de rest van 2025 aanhoudt.

Bron: KvK