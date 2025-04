KvK wil boetes op kunnen leggen bij gesjoemel met deponering jaarstukken

Denk aan het weigeren of verwijderen van verdachte inschrijvingen in het Handelsregister en het opleggen van boetes aan bedrijven die sjoemelen met jaarstukken. Dat zegt hij in het interview in het FD.

Bevoegdheden

De KvK tipt nu jaarlijks zo’n vierduizend keer instanties als de politie of arbeidsinspectie, maar mag zelf nog niet ingrijpen. Engering wil dat veranderen. “Onze medewerkers vermoeden regelmatig dat iets niet klopt, bijvoorbeeld als een ondernemer een zorgbemiddelingsbedrijf begint zonder diploma of marktkennis.” Maar als de aanmelding voldoet aan de ondernemerscriteria kan de inschrijving niet worden geweigerd. Zo kan iemand binnen een dag een zorgbedrijf starten zonder de juiste papieren, met potentieel grote schade.

De KvK overlegt met de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Justitie over deze versterkte rol. Daarbij wordt ook gekeken naar het overnemen van toezicht op het deponeren van jaarstukken van de Belastingdienst, die daar nu onvoldoende capaciteit voor heeft.

Tegelijk is de KvK bezig met de heropening van het UBO-register. Na een uitspraak van het Europees Hof werd het register tijdelijk gesloten, maar Brussel dringt aan op meer transparantie. Een andere uitdaging is de financiering van open bedrijfsgegevens. Gratis toegang zou de KvK tientallen miljoenen kosten. Hoe dat wordt opgevangen – via de belastingbetaler, ondernemersbijdragen of hogere kosten voor grootgebruikers – is politiek gevoelig en onderwerp van overleg.

