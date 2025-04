Assistent-accountant en monteur minst gewilde beroepen

Werkzoekenden klikken bij vacaturesite Indeed het meest op vacatures voor barista’s. De assistent-accountant is na de cv-monteur de minst gewilde baan.

Indeed is naar eigen zeggen het grootste vacatureplatform van Nederland en vergeleek het aantal clicks per vacature met het gemiddeld aantal clicks voor een openstaande functie. Werkzoekenden blijken tien keer vaker op de vacature barista te klikken dan gemiddeld. Andere gewilde functies zijn medewerker klantenservice en projectmanager. Ook de functies van chauffeur b (koerier of taxichauffeur) en content manager (redacteur of communicatiemedewerker) trekken online veel bekijks.

Technische beroepen krijgen weinig aandacht: vacatures voor monteur centrale verwarming worden 0,79 keer minder dan gemiddeld aangeklikt. Ook monteur werktuigbouwkunde, beveleigingsmonteur en eerste monteur zijn beroepen waar de werkzoekende maar matig in is geïnteresseerd. Tussen de monteurs heeft ook de assistent-accountant een plek in de top 5 van minst bekeken vacatures. Die functie wordt 0,5 keer minder dan gemiddeld aangeklikt.

Veel leren in de praktijk

“Werken als barista is waarschijnlijk zo populair omdat je veel kunt leren in de praktijk”, licht Stan Snijders, managing director bij Indeed Benelux, toe. “Bovendien kun je overal aan de slag, waardoor het een flexibel beroep is.” Werkgevers in de technische hoek hebben het door de verminderde belangstelling nog moeilijker om aan mensen te komen, mede doordat veel ervaren monteurs met pensioen gaan.

Volgens Snijders kunnen werkgevers in minder aantrekkelijke bedrijfstakken hun positie verbeteren door te investeren in interne opleidingsprogramma’s of leerwerktrajecten. “Dit helpt niet alleen meer talent aan te trekken, maar ook de duurzame instroom van vakmensen te bevorderen.”

Bron: De Telegraaf