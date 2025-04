Non-bancaire financiering is volwassen geworden – maar is de accountant al meegegroeid?

De non-bancaire financieringsmarkt is in 2024 opnieuw met dubbele cijfers gegroeid. Maar terwijl aanbieders professionaliseren en ondernemers de weg weten te vinden, hinkt het adviesvak nog te vaak achter de feiten aan. Tijd om de rol van de mkb-adviseur opnieuw te ijken.

Flexibiliteit wint terrein

Wie nog denkt dat non-bancaire financiering een laatste redmiddel is voor afgewezen bankklanten, mist de kern van wat er gaande is. Met een stijging van 16% groeide de non-bancaire markt in 2024 naar ruim €5,8 miljard aan verstrekkingen. Lease en factoring zijn goed voor bijna 60% van het volume. Crowdfunding en direct lending laten stevige plussen zien, mede door een toename van grotere financieringen en kort zakelijk krediet.

Die laatste categorie – financieringen onder €100.000 – is inmiddels goed voor 83% van het aantal verstrekkingen in direct lending. De behoefte aan snelheid, eenvoud en flexibiliteit blijkt structureel. Zeker bij microbedrijven en zzp’ers, maar ook bij groeiende mkb’ers.

De gedragscode als keerpunt

Met de introductie van de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet zette de sector in 2024 een belangrijke stap richting volwassenheid. Waar de non-bancaire markt vroeger het imago van ‘Wilde Westen’ had, is nu sprake van zelfregulering, transparantie en toetsbare zorgplicht. Financiers worden geaccrediteerd, adviseurs gecertificeerd.

De accountant in zijn rol als mkb-adviseur krijgt daarmee een sleutelrol. Niet alleen in het vergelijken van proposities, maar vooral in het bewaken van passende financiering. Is het krediet tijdelijk of structureel? Past het bij de cashflow? Zijn de voorwaarden begrijpelijk? Advies is geen doorgeefluik – het is een vangnet.

Embedded finance verandert het speelveld

Een trend die vooral onder de radar van veel adviseurs blijft, is embedded finance. Financiering die geïntegreerd wordt aangeboden via boekhoudsoftware, e-commerceplatforms of facturatiesystemen. Denk aan de mogelijkheid om vanuit een order direct werkkapitaal aan te trekken – zonder ooit een aanvraagformulier te zien.

Voor adviseurs betekent dit: grip houden op financiering wordt complexer. Kredietlijnen ontstaan ‘onder water’ – buiten het blikveld van de accountant of controller. Inzicht in deze ontwikkelingen is essentieel om risico’s te herkennen en ondernemers tijdig te begeleiden.

Accountant-adviseur als gids in versnipperd landschap

De markt is inmiddels breed en gefragmenteerd. Crowdfunding kent meerdere smaken: van leningen tot aandelen via sharefunding. Factoring wordt steeds vaker toegepast op microvorderingen. En de MKB-beurs biedt ruimte voor obligaties en participaties.

Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. De accountant-adviseur die alleen ‘bank’ of ‘Qredits’ kent, is al snel achterhaald. De accountant-adviseur van de toekomst kent het hele palet, kan duiden wat bij wie past – en weet wanneer hij doorverwijst naar een Erkend Financieringsadviseur MKB, of volgt hier een opleiding voor.

Tot slot: van kennis naar kunde

De data van Stichting MKB Financiering liegen niet: het mkb financiert zich steeds vaker buiten de bank om. Niet uit nood, maar uit keuze. Die keuze vraagt om goede begeleiding.

De accountant in zijn rol als mkb-adviseur die relevant wil blijven, verdiept zich in de non-bancaire markt, volgt de ontwikkelingen in embedded finance en werkt samen met specialisten. Want financiering is geen sluitpost. Het is een strategisch instrument – en daar hoort professioneel advies bij

Meer lezen?

Bekijk het volledige rapport op www.stichtingmkbfinanciering.nl of raadpleeg de FinancieringsGids via www.financieringsgids.nl.

Jan Wietsma is financierings- en WHOA-deskundige en eigenaar van MKB-kredietcoach.

Als accountant meer weten over de rol die jij kunt spelen met een scherpe blik bij financieringsvraagstukken? Kijk dan eens op de site van MKB-bedrijfscoach naar de mogelijkheden.