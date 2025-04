Hoe zet je je PDF facturen soepel om naar een e-factuur?

Een PDF lijkt op het eerste gezicht een prima digitale factuur. Je stuurt hem per e-mail, hij ziet er netjes uit, en de ontvanger kan hem dan gewoon verwerken – toch? Niet helemaal. Want hoewel een PDF digitaal oogt, is het technisch gezien geen échte e-factuur. En dat verschil is belangrijker dan je misschien denkt.

In deze blog leggen we uit waarom een PDF-factuur niet voldoet aan de eisen van moderne, geautomatiseerde factuurverwerking en hoe je PDF-facturen slim én soepel kunt omzetten naar geldige e-facturen die voldoen aan Europese standaarden, waaronder Peppol.

Waarom is een PDF geen e-factuur?

Een PDF-factuur is ontworpen om gelezen te worden door mensen – overzichtelijk en professioneel. Maar voor een computersysteem is het document niet direct bruikbaar. Het bevat visuele informatie, maar geen gestructureerde data die automatisch verwerkt kan worden.

Daarom wordt OCR (Optical Character Recognition) ingezet: slimme software die de tekst en cijfers in een PDF herkent en omzet naar machineleesbare data. Dit is een krachtig hulpmiddel om factuurgegevens snel en efficiënt uit te lezen – zeker als het gecombineerd wordt met AI en validatieregels.

Maar om van een uitgelezen PDF een formele e-factuur te maken, is méér nodig. De herkende data moet worden omgezet naar een gestructureerd formaat, zoals UBL of XML, zodat het automatisch verwerkt kan worden in boekhoud- en ERP-systemen. Bovendien moet de factuur voldoen aan de technische en wettelijke eisen van netwerken zoals Peppol.

Wat is dan wél een e-factuur?

Zodra de gegevens uit een PDF zijn uitgelezen, bijvoorbeeld met OCR, begint de volgende stap: structurering. Een e-factuur is namelijk geen visueel document, maar een gestructureerd databestand dat precies vertelt waar elke waarde thuishoort. Denk aan UBL- of XML-bestanden, waarin elk veld, van factuurnummer tot btw-bedrag, eenduidig en machineleesbaar is gedefinieerd.

Deze e-facturen kunnen direct verwerkt worden door boekhoud- en ERP-software, zonder handmatige invoer of interpretatie. Geen overtypfouten, geen dubbel werk, alleen snelle en foutloze verwerking.

Zeker bij samenwerking met overheden of internationale partners is dit geen optie meer, maar een vereiste. Zo wordt e-facturatie in België vanaf 2026 zelfs verplicht voor B2B-transacties, een belangrijke stap richting volledige digitalisering van het facturatieproces. Een echte e-factuur voldoet aan technische én wettelijke standaarden en is klaar voor automatische verwerking én veilige uitwisseling via netwerken zoals Peppol.

Zo zet je PDF-facturen om in e-facturen

Gelukkig zijn er inmiddels slimme tools beschikbaar waarmee je PDF-facturen automatisch kunt omzetten naar volwaardige e-facturen. Het proces werkt als volgt:

1. PDF inlezen

De factuur wordt geüpload naar een e-facturatieplatform of gekoppeld via e-mail, boekhoudsoftware of cloudopslag.

2. Data extractie met OCR en AI

Belangrijke gegevens worden automatisch herkend: factuurnummer, datum, bedragen, btw, referenties, etc.

3. Structurering in UBL of XML

De herkende data wordt vertaald naar een standaard e-factuurformaat zoals UBL of XML, klaar voor automatische verwerking.

4. Validatie en aanvulling

De factuur wordt gecontroleerd op correctheid, compleetheid en conformiteit met netwerken zoals Peppol. Eventuele ontbrekende data kan automatisch worden aangevuld.

5. Verzending via Peppol of ander kanaal

De e-factuur wordt veilig verzonden via het juiste netwerk, bijvoorbeeld Peppol voor overheden of een directe API-koppeling voor bedrijven.

Waarom Peppol een rol speelt in dit proces

Peppol is een beveiligd, internationaal netwerk voor e-facturatie. Overheden in Europa – waaronder Nederland en België – eisen dat leveranciers hun e-facturen via Peppol aanleveren. Ook steeds meer grote bedrijven maken er gebruik van.

Wanneer je een PDF omzet naar een e-factuur en deze wilt versturen via Peppol, moet die voldoen aan strikte technische en wettelijke standaarden. Daarom is het belangrijk dat je conversieoplossing niet alleen de data omzet, maar ook controleert op validatie en Peppol-conformiteit.

Wat als je liever direct e-facturen aanmaakt?

Werk je al met moderne boekhoud- of ERP-software? Dan kun je in veel gevallen direct e-facturen aanmaken in het juiste formaat. In plaats van een PDF-export, genereert je systeem dan automatisch een gestructureerde UBL.

Kan je systeem dat (nog) niet? Dan is er geen man overboord. Externe tools kunnen je bestaande PDF’s automatisch omzetten én integreren in je bestaande workflow – zonder grote IT-aanpassingen.

Conclusie: van PDF naar e-factuur – eenvoudiger dan je denkt

Het verschil tussen een PDF en een e-factuur is technisch, maar de impact op je organisatie is groot. Door over te stappen op e-facturatie voorkom je fouten, bespaar je tijd én voldoe je aan steeds strenger wordende regelgeving. En met slimme oplossingen is het omzetten van bestaande PDF’s naar volwaardige e-facturen vandaag nog mogelijk.

Zeker als je werkt met overheden of internationaal zaken doet, is dit hét moment om je facturatieproces toekomstbestendig te maken.

Heb je vragen over e-facturatie of zoek je een oplossing om je PDF-facturen soepel om te zetten naar geldige e-facturen? Neem contact op met Klippa of plan een demo. We laten je graag zien hoe je met slimme automatisering sneller, foutlozer en volledig compliant factureert – klaar voor vandaag én voorbereid op morgen.