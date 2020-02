Gebruik e-factuur verdubbeld in 2018

Volgens CBS-cijfers is het gebruik van de e-factuur in 2018 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De PDF als factuurdrager blijkt echter nog altijd veel populairder.

Het aandeel van de e-factuur is in 2018 bijna verdubbeld ten opzichte van 2017: van 8% naar 14%. Het gebruik van andere elektronische factureermethoden (zoals de PDF) heeft een veel groter aandeel en is in 2018 verder gegroeid: van 45% tot 60%. Papieren facturen hebben nog altijd een aandeel van 26%, al is dat wel een forse daling vergeleken met 2017, toen nog 47% van de rekeningen op papier werd verstuurd. In de zorg worden naar verhouding de meeste e-facturen verstuurd: 41% van alle zorgnota’s was in 2018 elektronisch. De ICT-sector kent het kleinste aandeel papieren facturen, maar het gebruik van e-facturen beslaat daar nog maar 16%. ICT’ers geven net als andere bedrijfstakken de voorkeur aan een niet-gestandaardiseerde elektronische factuur zoals de PDF: die wordt in 75% van de gevallen gebruikt.

Het CBS meldde eerder dat in 2017 ongeveer een kwart van alle bedrijven (wel eens) een e-factuur had verstuurd.

Klein bedrijf nauwelijks gedigitaliseerd

Van de Nederlandse bedrijven heeft 32% de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd. Bij 36% is dat nog niet of nauwelijks het geval, meldt het CBS. Vooral kleine bedrijven lopen achter. Bij bedrijven met 500 of meer werknemers heeft 65% de bedrijfsvoering in hoge mate gedigitaliseerd. Bij de kleinste bedrijven, met maximaal 2 werknemers, is dat net geen kwart (24%). Bijna de helft van deze groep zegt niet of nauwelijks gedigitaliseerd te zijn. Bij bedrijven met maximaal 50 medewerkers is 36% naar eigen zeggen niet of nauwelijks gedigitaliseerd.

Het gebruik van ERP-systemen is in 2018 vrijwel gelijk gebleven: 46% van de bedrijven maakt er gebruik van. CRM-systemen hebben hun aandeel vergroot naar 56%, tegen nog 46% in 2016.

Bron: CBS