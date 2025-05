Weggestuurde directeur nu aan roer doorstartende muziekwinkel Bax

Het failliete Bax Music maakt een doorstart. De begin dit jaar nog weggestuurde medeoprichter en oud-directeur Jochanan Bax neemt de zaak over. Niet iedereen is daar blij mee.

De curatoren hebben vrijdag een e-mail gestuurd aan voormalige Bax-medewerkers met de boodschap dat ze overeenstemming hebben bereikt met Bax en Stijn Bakkeren over de overname van de activa. De twee willen “een gelijksoortige onderneming opbouwen zoals eerder het geval was”. Het doel is om 80% procent van het voormalige personeel weer in dienst te nemen.

Samen met verzekeringsman

De nieuwe onderneming is afgelopen week als Bax Music BV ingeschreven, met Stijo BV als aandeelhouder. Bax’ compagnon Bakkeren Stijn Bakkeren komt uit de financiële wereld: tot oktober vorig jaar was hij mededirecteur en -aandeelhouder van het Rotterdamse verzekeringsbedrijf Dupi Group, dat inmiddels een nieuwe eigenaar heeft.

De overname is niet verrassend, want Bax had al aangekondigd om een bod te gaan doen op de failliete boedel. De gang van zaken is wel opmerkelijk, want het was juist Jochanan Bax die in februari door de andere aandeelhouders, onder wie zijn broer en medeoprichter Nathanael en zijn schoonvader, aan de kant werd gezet vanwege de torenhoge schulden bij het bedrijf. Een interim-directie kon daarna een bankroet niet meer afwenden, waardoor 300 medewerkers hun baan verloren.

‘Verreweg de slechtste werkgever’

De oud-medewerkers zijn blij dat ze mogelijk weer aan de bak kunnen, maar vakbond CNV staat niet te juichen. Bestuurder Henry Stroek noemde Jochanan Bax eerder al “verreweg de slechtste werkgever die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen.” “Hij heeft het bedrijf op een vreselijke manier geleid.” CNV drong er bij de curatoren op aan goed onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement en Stroek vindt het “onbegrijpelijk en ook onverteerbaar” dat er nu toch een doorstart komt. Volgens de bond, die zich zorgen maakte over de arbeidsomstandigheden bij de muziekwinkel, is er alleen naar het geld gekeken. “Naar de oorzaak van het faillissement is nog geen onderzoek gedaan.”

Vastgoedondernemer Jan ’t Hoen had ook een hengel uitgegooid, maar vist achter het net en is evenmin in zijn nopjes met de overname door de weggestuurde oud-directeur: “Hoe kan het dat iemand die er aantoonbaar zo’n puinhoop van maakt en door zijn eigen aandeelhouders wordt ontslagen, er nu met de buit vandoor gaat?” ’t Hoen, die eerder al een concurrerende muziekzaak uit het slop probeerde te trekken, zint nog steeds op een plan om “zelfstandig door te gaan, met personeel dat we goed genoeg vinden en met locaties die voor ons aantrekkelijk zijn.”

‘Sinterklazen aan de kant’

De Zeeuwse krant PZC – Zeeland is de thuisbasis van Bax – liet eerder al retailgoeroe Paul Moers aan het woord over de kansen op een doorstart. Hij vond het zoeken van investeerders via LinkedIn nogal klungelig. “Zo werkt dat niet, dat er een paar sinterklazen aan de kant met geld staan te zwaaien en dat het dan wel goed komt. Zorg eerst maar eens voor een steengoed businessplan.” En zoek goed uit waarom er uiteindelijk faillissement is aangevraagd, adviseerde hij. “Welke fout ze hebben gemaakt, is mij niet duidelijk.” Volgens Moers slaagt hooguit 15% van de doorstarts.

Bron: PZC