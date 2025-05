Hoogleraar Accounting Frank Hartmann tegen woke bij Ongehoord Nederland

Woke is, volgens Hartmann, de idee dat je “een andere kunt opleggen wie je bent, hoe ze zich tot jou moeten verhouden, dat jij moreel verheven bent, dus jij weet hoe de wereld in elkaar zit”. Als gevolg ziet Hartmann dat het debat binnen de universiteit ontbreekt. De hoogleraar, die een tijdje op zijn LinkedIn-profiel had staan: ‘awake but never woke’, vindt dat de universiteiten een ideologie omarmen “onder het motto dat dat bevrijdend zou zijn”.

Klimaatverandering

Ook Hartmann ontkomt binnen de vakgroep accounting niet aan woke. Hij noemt duurzaamheid als voorbeeld, een onderwerp dat accountants volgens hem om verschillende redenen belangrijk vinden. Het probleem van Hartmann is dat er al snel weer “een ideologische lading” bij komt. “Er wordt met feiten wat losjes omgegaan,” analyseert Hartmann. “Dan zijn klimaatverandering en alles wat ermee samenhangt een gegeven en geen onderzoeksvraag meer.”

Genderidentiteit

De hoogleraar merkt de woke-agenda ook aan de scriptieonderwerpen waar zijn studenten mee komen. “Dan moet alles ineens gaan over genderidentiteit binnen accountingorganisaties. Dat is een heel groot thema.” Hij zegt er niet zoveel moeite mee te hebben om studenten daarin te proberen te begeleiden, maar vindt het wel merkwaardig. “Het is een verschuiving van intellectuele capaciteit naar iets wat intellectueel niet oplosbaar is. Omdat het ideologisch is. Dat vind ik uitermate gevaarlijk voor ons academische systeem.”

Tegendraads

In het Nijmeegse universiteitsblad neemt Hartmann geen blad voor de mond. Ook in dit medium bekritiseerde hij de wokecultuur en onlangs keerde hij zich tegen de stakingen op de Radboud Universiteit. Die waren gericht tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Dit soort stukken komt hem op repliek van collega’s te staan, maar erger vindt Hartmann de “ingezonden stukken met 70 handtekeningen” die hij op zijn opiniestukken ontvangt. Die collectiviteit boezemt angst in en nodigt niet uit om voor je mening uit te komen, vindt Hartmann. Het debatklimaat op de universiteit ervaart hij momenteel als onveilig.

Ongehoord Nederland

Zijn tegendraadse geluid is omroep Ongehoord Nederland niet ontgaan. Hartmann heeft al meerdere keren plaats mogen nemen aan de tafel van het nieuwsprogramma Ongehoord Nieuws. De presentator daarvan, Raisa Blommestijn, werd eind 2024 veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur (waarvan de helft voorwaardelijk) wegens groepsbelediging en smaad. In 2024 ontsloeg de omroep oprichter en voorzitter Arnold Karskens die een angstcultuur zou hebben gecreëerd. Donderdag legde het Commissariaat voor de Media omroep Ongehoord Nederland voor de tweede keer in het korte bestaan van de omroep een boete op. Volgens ON! heeft de boete te maken met presentator Tom de Nooijer.

Kijk hier het fragment.