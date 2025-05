Limburgse boekhouder trekt spoor van faillissementen

Van Gool (65) was eigenaar van een administratiekantoor in het noorden van de provincie Zuid-Limburg. Hij investeerde voor de coronacrisis in een aantal bedrijven. Hieronder waren een aantal noodlijdende horecazaken die Van Gool hoopte weer winstgevend te maken. Dat mislukte: In 2024 gingen onder meer het Maashotel, café-restaurant Bij Christoffel en een pannenkoekenhuis in Broekhuizen op de fles. Er waren interne conflicten en personeelswisselingen, maar de nekslag was het half miljoen aan onterechte coronasteun die Van Gool moest terugbetalen. De boekhouder probeerde de klap op te vangen met winst uit zijn administratiekantoor. Maar dat ging hierdoor ook failliet.

Tekort

De curator van het kantoor stelde hem persoonlijk aansprakelijk voor het tekort van ruim vier ton, waarna hij privé ook failliet ging. Daarna bleek dat de boekhouder van zo’n veertig particulieren geld had geleend, in totaal bijna zes miljoen euro. Het investeringsbedrijf is nu ook failliet gegaan, evenals Plein 14. Het betrof een restaurant waarvan de exploitatie al vorig jaar was overgenomen. Dinsdag sprak de rechter het faillissement uit van uitzendbureau Zendkracht uit Sittard. Er zouden zeven werknemers in dienst zijn geweest. Ook heeft Engine Monkeys uit Venlo het niet gered. Het bedrijf hield zich bezig met de handel in onderdelen van motoren. Het faillissement werd aangevraagd door schuldeisers, zo meldt dagblad De Limburger.

Particulieren

Vorige week berichtte de krant dat Van Gool miljoenen had geleend van cliënten van zijn administratiekantoor of mensen met wie hij een persoonlijke band had. Curator Jeroen Bakkers, die Van Gools persoonlijke faillissement afhandelt, bevestigde dat de boekhouder van “een grote groep particulieren” geld leende. Een deel daarvan werd gebruikt voor de opstart en inrichting van horecabedrijven. In totaal bedraagt Van Gools schuld bijna zes miljoen euro. Daarvan heeft 2,7 miljoen betrekking op schuldeisers met een hypotheek- of pandrecht. De rest heeft geen enkele zekerheid. Volgens Bakkers is nog onduidelijk of er na verkoop van de bezittingen – vier panden, volgens het kadaster – nog iets overblijft voor de schuldeisers. Uit het faillissementsverslag blijkt dat ook andere geldschieters dachten een hypotheekrecht te hebben, maar dat deze slechts op papier bestonden. De notaris had de akten nooit gepasseerd.

Bron: De Limburger