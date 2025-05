Toevals-Amerikanen eisen in rechtszaak stop op gegevensdeling met VS

Een groep Nederlanders met een (ver) verleden in de Verenigde Staten stond maandag opnieuw tegenover de Belastingdienst in een rechtszaak over privacy en dubbele belastingplicht. Deze zogeheten ‘accidental Americans’ eisen dat Nederland stopt met het delen van hun financiële gegevens met de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

Geen band, wel hoge lasten

De groep – naar schatting tienduizenden mensen in Nederland – heeft vaak alleen op papier een band met de VS, bijvoorbeeld omdat ze er zijn geboren of een Amerikaanse ouder hebben. Toch verplicht het Amerikaanse belastingstelsel hen tot het doen van belastingaangifte, ongeacht waar ze wonen. De kosten en administratieve lasten zijn fors: een gespecialiseerde belastingadviseur is vrijwel onmisbaar en afzien van de Amerikaanse nationaliteit kost duizenden euro’s.

Gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling is vastgelegd in een verdrag uit 2014. Nederlandse banken zijn verplicht om informatie van klanten met een Amerikaanse nationaliteit door te spelen aan de Belastingdienst, die het vervolgens deelt met de IRS. Dit leidt bij toevals-Amerikanen tot grote problemen, zoals geweigerde bankdiensten en zelfs het opheffen van rekeningen.

Bestuursrechter

Volgens Rob Gerretsen van belangenvereniging NLAA gaat het om een principekwestie. “Als ik in Nederland al mijn belasting betaal, waarom moet ik dat dan ook doen in een ander land waar ik er niets voor terugkrijg. Ik heb er niet gestudeerd, niet gewerkt en ik heb er geen bezittingen.”

De Belastingdienst stelt dat de dienst slechts de wet uitvoert. De bestuursrechter in Arnhem buigt zich nu over de vraag of deze gegevensoverdracht juridisch is toegestaan.

De uitspraak volgt over zes weken.

(FD/Telegraaf)