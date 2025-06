Staatssecretaris reageert op kritisch rapport fiscaal dienstverleners

Hoewel de staatssecretaris erkent dat knelpunten bestaan, plaatst hij ook kanttekeningen bij het geschetste beeld en wijst hij op lopende verbeterinitiatieven.

Erkenning én nuancering van zorgen

In zijn brief bedankt de staatssecretaris de NOB en het RB voor het verrichte onderzoek en onderstreept hij het belang van een goede samenwerking tussen de Belastingdienst en fiscaal dienstverleners. Tegelijkertijd nuanceert hij de conclusies van het rapport. Volgens hem laat de eigen Fiscale Monitor 2024 van de Belastingdienst een significant positiever beeld zien dan uit het NOB/RB-onderzoek naar voren komt. Zo zou de waardering voor de Belastingdienst onder fiscaal dienstverleners met 11 procentpunt zijn gestegen en is het aandeel onvoldoendes gehalveerd ten opzichte van 2023.

Bereikbaarheid blijft kritiekpunt

Een belangrijk knelpunt in het rapport is de ervaren beperkte bereikbaarheid van medewerkers van de Belastingdienst, met name binnen het MKB. De staatssecretaris erkent dat deze signalen serieus moeten worden genomen, maar wijst er ook op dat reeds maatregelen zijn getroffen, waaronder:

De inzet van contactkaarten;

Een terugbeloptie voor de Helpdesk Intermediairs;

Het meldpunt fiscaal dienstverleners via het Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD).

Toch blijkt uit het onderzoek dat deze voorzieningen nauwelijks worden benut: 82% van de respondenten maakt zelden of nooit gebruik van het FFD, en slechts 1,4% deed een beroep op het meldpunt. De staatssecretaris geeft aan hierover in overleg te gaan met de besturen van NOB en RB.

Boetebeleid en verharding in toon

De beroepsorganisaties signaleren een toenemende verharding in de relatie, mede als gevolg van hoge verzuimboetes bij relatief kleine administratieve fouten. De staatssecretaris verwijst naar de wettelijke kaders en het feit dat dergelijke boetes doorgaans geautomatiseerd worden opgelegd. Wel biedt het boetebeleid volgens hem voldoende ruimte voor maatwerk door de inspecteur, mits goed gemotiveerd.

Horizontaal Toezicht: verduidelijking nodig

De staatssecretaris geeft aan dat de aanbevelingen uit het rapport over horizontaal toezicht (HT) lastig te duiden zijn zonder nadere specificatie. Het is volgens hem onduidelijk of het gaat om de individuele HT-variant bij grote ondernemingen of de HT-FD-variant in het MKB. Hij kondigt aan hierover het gesprek aan te gaan met de betrokken beroepsorganisaties. Er is onlangs een klantreis uitgevoerd om verbeterpunten in het HT-FD-proces te inventariseren.

Concrete vervolgstappen

De brief bevat een reeks lopende en geplande maatregelen om de samenwerking met fiscaal dienstverleners verder te verbeteren, waaronder:

Regionale bijeenkomsten met NOB- en RB-leden, inclusief nieuwe bijeenkomsten in juni en juli 2025 gericht op grote ondernemingen;

Uitbreiding van digitale dienstverlening, zoals de mogelijkheid tot digitaal bezwaar met ontvangstbevestiging;

Versterking van communicatie via het Forum FD;

Opleidingen en instructies aan Belastingdienstmedewerkers om transparantie en bereikbaarheid te verbeteren;

Voortgang in het traject VanzelfGoed! voor verdere digitalisering van interactie.

De staatssecretaris benadrukt verder het belang van fiscaal dienstverleners als schakel tussen overheid en belastingplichtige. Hoewel er volgens hem al veel is bereikt, erkent hij dat verdere stappen nodig zijn en dat het rapport van NOB en RB daarbij richtinggevend is. Een afschrift van de brief zal, op verzoek van de Tweede Kamer, ook aan het parlement worden toegezonden.

Aanbiedingsbrief bij rapport ‘De relatie met de Belastingdienst in 2024’