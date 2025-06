Personalia | Wilfred Kevelam van KPMG naar investeringsmaatschappij Forbion

Kevelam werkte sinds 2008 bij KPMG waar hij sinds 2019 partner en head of pen­sions audit was. In 2011 werd hij docent externe verslaggeving aan de RUG. In zijn rol als Chief Accounting Officer is Kevelam verantwoordelijk voor de financiële administratie, verslaglegging en rapportageactiviteiten van Forbion Capital Partners. Forbion is een durfkapitaalverstrekker die nauw samenwerkt met ondernemers aan de opbouw van life sciences-bedrijven die het leven van mensen ingrijpend veranderen. Als Head of Pensions binnen de auditpraktijk van KPMG deed Kevelam ruime ervaring op in het controleren en adviseren van institutionele vermogensbeheerders, private-equityfirma’s, beleggingsfondsen en pensioenfondsen.