De evolutie van KYC/KYB: wat accountants in 2025 moeten weten

In het dynamische landschap van digitale handel in 2025 is het verhaal van KYC (Know Your Customer) en KYB (Know Your Business) compliance steeds complexer – maar ook belangrijker – geworden. Voor accountants en accountancy kantoren is het van essentieel belang om te begrijpen hoe deze regelgeving zich heeft ontwikkeld en wat dit betekent voor hun cliënten en eigen processen.

De oorsprong van KYC/KYB ligt in de financiële sector, waar identificatie van klanten al jaren verplicht is. Maar sinds de explosieve groei van digitale platforms in 2020 zijn toezichthouders wereldwijd striktere eisen gaan stellen aan verificatie en transparantie.

Een belangrijk keerpunt kwam met de invoering van de DAC7-richtlijn van de Europese Unie, die vanaf 2023 verplichte rapportage oplegde aan digitale platforms. Voor accountants betekende dit niet alleen nieuwe rapportageverplichtingen, maar ook de noodzaak om cliënten te begeleiden bij de inrichting van compliant systemen.

De impact van DAC7 – en wat erna kwam

DAC7 was het startschot voor bredere initiatieven op het gebied van internationale belasting rapportage. In 2025 zijn deze kaders aanzienlijk geavanceerder geworden, mede door technologie gedreven oplossingen. Platforms die geautomatiseerde KYC/KYB-tools inzetten, rapporteren nu:

80 procent snellere verificatieprocessen



75 procent lagere operationele kosten vergeleken met handmatige verificaties



Voor accountants betekent dit: compliance is niet langer enkel een verplichting, maar ook een kans om efficiëntie en risicobeheersing te verbeteren – voor henzelf én hun cliënten.

Het huidige regelgevingskader in 2025

De huidige regelgeving vraagt meer dan alleen het verzamelen van basisgegevens. Enkele belangrijke pijlers:

Uitgebreide verificatie-eisen

KYC/KYB omvat nu validatie van belastingnummers (TIN), checks op de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s), en doorlopende monitoring van zakelijke relaties. Deze processen zijn sterk geautomatiseerd, waardoor ze ook voor kleinere organisaties haalbaar zijn geworden.

Geïntegreerde gegevensbescherming

Compliance en privacy zijn met elkaar verweven. Nieuwe regelgeving, waaronder GDPR-richtlijnen, stelt duidelijke eisen aan dataverwerking – wat paradoxaal genoeg zorgt voor meer duidelijkheid en structuur in het opzetten van compliance-processen.

Wat betekent dit voor digitale platformen – en voor accountants?

Kleine en middelgrote digitale platforms, zoals marktplaatsen of verhuurplatforms, hebben zich snel moeten aanpassen. Maar dit heeft onverwachte voordelen opgeleverd.

Een praktijkvoorbeeld: een Europese verhuurmarkt plaats wist na implementatie van een KYC/KYB-oplossing:

40 procent minder fraude pogingen te registreren



25 procent hogere gebruikers vertrouwen scores te behalen



Voor accountants is dit een belangrijk adviespunt richting cliënten: investeer in technologiegedreven compliance-oplossingen die niet alleen risico’s verlagen, maar ook klantvertrouwen en schaalbaarheid ondersteunen.

Hoe implementeer je dit als accountant of adviseur?

Effectieve compliance hoeft niet complex of duur te zijn. Strategieën die wij in de praktijk zien werken:

Gebruik maken van AI-verificatie tools die verschillende vereisten combineren



Toepassen van progressieve verificatiesystemen afgestemd op risicoprofiel of transactievolume



Automatische monitoring instellen voor doorlopende naleving



Reële voorbeelden uit de praktijk

Een freelance-platform in Duitsland wist via een geïntegreerde KYC/KYB-oplossing 85% van het verificatieproces te automatiseren, volledig conform DAC7 én de OECD-normen.

Een snelgroeiend bezorgplatform begon met basisverificaties (restaurants, koeriers) en breidde dit modulair uit naarmate het platform groeide. Het resultaat: kostenbeheersing en continue compliance.

Technologie als drijvende kracht

Moderne tools maken compliance schaalbaar en beheersbaar. Denk aan:

Directe TIN-validatie in meerdere landen



Automatische document verificatie via OCR-technologie



Realtime screening via koppelingen met overheids databases



via koppelingen met overheids databases Aanpasbare workflows, afhankelijk van sector of land



De toekomst van compliance voor accountants

De verwachting is dat compliance processen in 2025 en daarna verder zullen integreren met operationele systemen. Voor accountants betekent dit dat de focus zal verschuiven van reactief rapporteren naar proactief adviseren.

Door de juiste oplossingen te implementeren kunnen kantoren:

Efficiënter werken



Cliënten beter begeleiden bij internationale rapportageverplichtingen



Nieuwe adviesdiensten aanbieden rondom risk & compliance



Concreet advies voor accountants

Bent u accountant of adviseur voor platform bedrijven? Overweeg dan deze stappen:

Beoordeel de huidige verificatieprocessen van cliënten in het licht van DAC7 en OECD-normen

Evalueer geautomatiseerde tools voor schaalbare compliance

Voer risicoanalyses uit om progressieve verificatie te introduceren

Werk processen regelmatig bij op basis van veranderende regelgeving



Conclusie: compliance als groeikans

KYC/KYB-compliance is in 2025 niet langer een administratieve verplichting, maar een kans om waarde toe te voegen – voor accountants én hun cliënten. De sleutel ligt in slimme, schaalbare technologieën die compliance integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Door compliance te benaderen als strategische prioriteit bouwen accountants niet alleen aan vertrouwen en naleving, maar ook aan een toekomstbestendige adviespraktijk.

Nieuwsgierig naar hoe schaalbare KYC/KYB-oplossingen je cliënten kunnen helpen?

Plan vrijblijvend een adviesgesprek in met onze specialisten van Supplied. Samen brengen we de compliance behoeften in kaart en helpen we u en uw cliënten klaar te zijn voor de toekomst.