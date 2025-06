Europa moet AI versnellen om productiviteitskloof te dichten

Door deze achterstand blijft de productiviteit van Europese werknemers achter bij die van Amerikaanse collega’s – 76 procent – een forse daling ten opzichte van dertig jaar geleden. De achterstand in productiviteit tussen Europa en de Verenigde Staten is niet nieuw, maar volgens Accenture wel urgent. De consultancyfirma ziet de kloof toenemen als gevolg van een langdurig tekort aan investeringen in technologie. Met name kunstmatige intelligentie biedt volgens het onderzoek een belangrijke kans om deze trend te keren. Het recente Draghi-rapport wijst AI al aan als mogelijke sleutel tot hogere productiviteit in Europa, maar de implementatie blijft tot nu toe achter.

Verdubbeling omzet

Uit het onderzoek van Accenture, waarin 800 grote Europese bedrijven zijn ondervraagd, blijkt dat 56 procent nog geen strategische AI-investering heeft opgeschaald. Dat betekent dat de meerderheid AI-projecten niet verder brengt dan de experimentele fase. Indien alle grote bedrijven in Europa (met een omzet van meer dan €1 miljard) hun AI-capaciteiten op het niveau zouden brengen van de voorlopers binnen hun sector, dan zou dit volgens Accenture een potentiële omzetverhoging van bijna €200 miljard per jaar betekenen.

Oproep tot Europese versnelling

“In een periode van geopolitieke en economische druk is het dichten van de productiviteitskloof urgenter dan ooit,” stelt Rob Knigge, country managing director bij Accenture Nederland. “AI biedt Europa een unieke kans om zijn concurrentievermogen structureel te versterken. Maar dat vereist wel versnelling – zowel op technologisch vlak als op het gebied van samenwerking en beleid.”

Volgens Knigge moeten bedrijven hun cloudcapaciteiten vergroten, hun data-infrastructuur moderniseren en investeren in vaardigheden van werknemers. Daarnaast pleit hij voor een gezamenlijke Europese aanpak, met gedeelde infrastructuur, gerichte investeringen en samenwerking op het gebied van onderzoek en talentontwikkeling.

Middelgrote bedrijven blijven achter

Hoewel bijna de helft (48 procent) van de grote Europese bedrijven ten minste één AI-initiatief op schaal heeft gebracht, blijft dit bij kleinere bedrijven steken op 31 procent. Juist dit segment is in Europa sterk vertegenwoordigd in vergelijking met de Verenigde Staten. Daardoor loopt het continent een aanzienlijke kans mis om AI breed te benutten. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vormen de ruggengraat van de Europese economie en hun achterblijvende adoptie is volgens Accenture een belangrijke rem op de productiviteitsgroei.

Verschillen tussen sectoren

Niet alleen de omvang van bedrijven speelt een rol in de trage AI-adoptie. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen sectoren. De auto-industrie, defensie en lucht- en ruimtevaart lopen voorop in AI-toepassing, terwijl andere, voor Europa cruciale sectoren zoals telecom, nutsvoorzieningen en industrie achterblijven. Accenture waarschuwt dat dit directe gevolgen kan hebben voor de technologische onafhankelijkheid en economische weerbaarheid van Europa.

Voor sectoren zoals energie en digitale infrastructuur is de inzet van AI essentieel voor het moderniseren van netwerken, het verbeteren van efficiëntie en het realiseren van klimaatdoelen. Ook de industriële sector, die goed is voor meer dan een kwart van het Europese bbp, zou baat hebben bij een snellere en bredere toepassing van AI-oplossingen.

Europees AI-ecosysteem

Om het volle potentieel van AI te benutten, roept het rapport op tot het opbouwen van een robuust Europees AI-ecosysteem. Dit betekent niet alleen het helpen van kleinere bedrijven bij opschaling, maar ook het versterken van strategische onafhankelijkheid op AI-gebied. Accenture pleit voor de ontwikkeling van een Europese industriële AI-strategie, gericht op gemeenschappelijke infrastructuur, R&D en talent.

Concrete aanbevelingen

Om obstakels bij het opschalen van AI weg te nemen, formuleert het rapport een aantal concrete aanbevelingen: