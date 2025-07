“Het primaire werk van een accountant verandert onomkeerbaar”

Ondernemers verwachten meer relevant inzicht van hun accountant. Voor de branche is dit een geluk bij een ongeluk: vergaande automatisering van het jaarwerk en aangiftes dwingt de accountancy zichzelf opnieuw uit te vinden. Er is haast geboden, maar hoe maak je als kantoor nu definitief de transitie?

“We willen als kantoor meer doen met advieswerk.” Voor veel mensen in de accountancy is dit een bekend geluid. Toch blijkt het lastig voor veel kantoren om de stap te maken. De behoefte aan advies groeit echter hard bij ondernemers. “De hoeveelheid financiële data van een gemiddeld mkb-bedrijf verdubbelt momenteel elke vijftien maanden”, vertelt Thijs Olthof, CEO van Liquid. “Als een ondernemer bijvoorbeeld een prognose wil maken, gaat hij of zij vaak in Excel aan de slag. In het begin maak je een snelle start, maar de spreadsheet wordt al snel complex, moeilijk bij te houden en lastig te koppelen aan bijvoorbeeld data uit de boekhouding. Vaak zie je dan ook dat een ondernemer de accountant inschakelt als het spannend wordt. Maar ook die kan niet hals-over-kop vier uur vrij maken om inzicht te geven.”

Artificial Intelligence

De noodzaak om klanten meer adviserend te ondersteunen, zal door Artificial Intelligence (AI) in een stroomversnelling komen. Olthof: “Het is onvermijdelijk dat het primaire werk, zoals aangiftes, administratie en jaarrekeningen, steeds verder wordt geautomatiseerd. Het lijkt wellicht ondenkbaar, maar we gaan in de komende jaren van een tijd van arbeidstekort naar arbeidsoverschot. Tegelijkertijd zal de vraag naar relatiebeheerders, accountants en controllers voor complex advieswerk juist groeien. Als kantoor moet je dus kijken hoe je die mensen met slimme softwareoplossingen ontzorgt en klanten kunt bieden waar ze om vragen. De menselijke maat wordt nog veel belangrijker.”

Ook in de adviessoftware van Liquid wordt AI inmiddels ingezet. Dat helpt de accountant beter te rapporteren en biedt handvatten om informatie te duiden. Het levert waardevolle input op voor adviesgesprekken. Olthof: “AI is een hulpmiddel dat je moet leren gebruiken. Met Liquid zetten we in op AI zodat je je klant sneller en beter kunt adviseren. Zie het als een slimme collega die altijd beschikbaar is. Zo kun je in een handomdraai in Liquid prognoses maken en inzichten extrapoleren. Het betekent ook dat collega’s die voorheen weinig ervaring hadden met advieswerk, nu veel sneller die groeistap kunnen doormaken. Dit maakt je als kantoor relevanter”, legt Olthof uit. “Voor die relevantie willen klanten meer betalen.”

Vertaling toekomst

Goed advieswerk is vaak onderbelicht, vindt Henk Aardoom, partner van Full Finance: “Veel accountantskantoren gebruiken pakketten waarmee je terugkijkt. De vertaling naar de toekomst is al jarenlang lastig. Liquid is ontwikkeld met een duidelijke focus op de vraagstukken van ondernemers. Het helpt ze als het ware in de toekomst te boekhouden.” De software werkt naadloos samen met boekhoudprogramma’s en salarispakketten en helpt de performance van ondernemers te analyseren en vooral vooruit te kijken. Met betere tools om klanten te adviseren, verandert niet alleen de rol van de accountant, kantoren moeten ook kijken naar de verdienmodellen. Olthof: “De verdere automatisering van primair werk, zoals jaarrekeningen en aangiftes, is nog in volle gang. Dit leidt tot een onvermijdelijke neerwaartse prijsdruk en dwingt kantoren nieuwe verdienmodellen te vinden.”

Draagvlak creëren

Door veranderende rollen en verdienmodellen moeten accountantskantoren onderzoeken hoe nieuwe software en processen hun plek krijgen binnen de organisatie. Jongeren kunnen volgens Aardoom een belangrijke rol spelen bij het creëren van draagvlak. “Jongere generaties pakken nieuwe ontwikkelingen enthousiast op. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij het risicogericht samenstellen. Het motiveert niet als je tijdens de opleiding op een moderne manier leert werken, maar dat op kantoor niet kunt toepassen. Het is dan ook geen goed idee omwille van de oudere generatie veranderingen niet door te zetten. Je moet bij de jongeren beginnen en deze motiveren iedereen in de organisatie mee te nemen. Die zijn op de hoogte van nieuwe technieken en kunnen andere medewerkers op sleeptouw nemen. Zo houd je het werk interessant, verhoog je de toegevoegde waarde voor de klant en voorkom je dat mensen uiteindelijk afhaken.”

Menselijke kant

“Software is maar twintig procent van het verhaal, de menselijke kant van implementatie is de andere tachtig procent”, aldus Olthof. Liquid en Full Finance werken daarom ook regelmatig samen. Full Finance ondersteunt administratie- en accountantskantoren met advies, begeleiding en opleidingen op het gebied van accountancy, belastingen, fusies en overnames en ICT. “We helpen bijvoorbeeld met het inzetten, implementeren en adopteren van software waarmee kantoren processen kunnen optimaliseren. Door samen op te trekken met Liquid brengen wij die menselijke maat in het proces”, vertelt Aardoom. “Zij helpen accountantskantoren een visie te ontwikkelen en draagvlak te creëren. En dat is belangrijk. Als je als kantoor geen adviesstrategie hebt, ook commercieel, dan mis je in de komende jaren de boot. Nu is het moment om die stip op de horizon te zetten”, besluit Olthof.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen