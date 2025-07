Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers door Eerste Kamer

Het voorstel werd door de senaat als hamerstuk afgedaan.

Toegang beperkt

De aanpassing houdt in dat de toegang tot het UBO-register wordt beperkt tot de volgende groepen:

Partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIUs, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen;

Partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;

Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting of bevoegdheid noodzakelijk is om UBOs te achterhalen; en

Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Anti-wasrichtlijn

De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme vloeit grotendeels voort uit richtlijnen van de Europese Unie en standaarden van de internationale Financial Action Task Force (FATF). Hiervoor is in Nederland de gewijzigde anti-wasrichtlijn geïmplementeerd (35.819). Deze richtlijn kent twee regimes voor het registreren van informatie over UBO’s: één voor vennootschappen en andere juridische entiteiten die op het grondgebied van de lidstaat zijn opgericht en één voor trusts en soortgelijke constructies. In Nederland is, overeenkomstig met de richtlijn, geregeld dat een ieder toegang kan krijgen tot informatie over UBO’s van juridische entiteiten.

Uitspraak Europees hof

In een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het Luxemburgse UBO-register, werd een specifiek onderdeel van de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig verklaard. Na deze uitspraak is informatieverstrekking uit het UBO-register stopgezet. Het nieuwe wetsvoorstel dient ertoe dat bevoegde partijen weer toegang kunnen krijgen tot het register.

Het wetsvoorstel en de bijbehorende stukken zijn hier te vinden.