‘Zoutpad-schrijfster lichtte als boekhouder familiebedrijf op’

Het echtpaar Raynor en Moth Winn raakt hun woonboerderij in Wales kwijt door verkeerde investeringen van een jeugdvriend, zo valt te lezen in Het Zoutpad. Moth hoort bovendien dat hij een ernstige hersenziekte heeft. Het stel besluit een duizend kilometer lang pad aan de zuid-kust van Engeland te gaan lopen. Het blijkt een helende ervaring. Het ‘onverschrokken eerlijke boek’ (volgens de uitgever) werd in 2018 een bestseller en ging maar dan twee miljoen keer over de toonbank. Sinds mei draait de verfilming in de bioscoop.

Maar volgens The Observer verdraait schrijfster Sally Walker, zoals Raynor Winn in werkelijkheid heet, de feiten. In het boek doet ze het voorkomen dat ze hun 17e eeuwse droomhuis, waar hun kinderen groot waren geworden, verloren doordat ze in al hun goedheid een vriend hadden willen helpen. Ze investeerden in zijn bedrijf en bleken, toen de onderneming op de fles ging, financieel aansprakelijk. De vriend sleepte het echtpaar voor de rechter, waarna zij hun huis moesten verkopen.

Spoorloos

Maar zo zat het niet bepaald, onthulde The Observer zaterdag. Begin jaren 2000 werkte Sally Walker als boekhoudster in een familiebedrijf. De eigenaar merkte na enkele jaren dat er grote sommen geld verdwenen waren. Zo bleek in een paar maanden al £ 9.000 te zijn weggesluisd. Sally Walker bood huilend aan het geld terug te betalen. Nadat uit aanvullend onderzoek bleek dat er in totaal ongeveer £ 64.000 was ontvreemd, werd de politie ingeschakeld. Walker werd verhoord. De volgende ochtend was ze spoorloos verdwenen.

Later dook ze op in Londen. Ze huurde een chique advocaat in en stuurde aan op een deal met het familiebedrijf. Ze wilde alles terugbetalen, mits de eigenaar afzag van een strafzaak en een geheimhoudingsverklaring zou ondertekenen. De man, die in 2012 overleed, ging akkoord met de deal. Zijn echtgenote, die op de hoogte was van het verhaal, probeerde er niet meer aan te denken, maar was onaangenaam verrast toen ze in 2018 hoorde van het boek dat Sally Walker, onder de naam Raynor Winn, had geschreven. De vrouw was vooral verbaasd dat het zeven jaar duurde voor een journalist haar opbelde om eens wat feiten te checken.

Lening

Maar daarmee eindigden de schimmige handel en wandel van Sally Walker niet, aldus The Observer. Ze sloot bij een vriend een lening van 100.000 pond af om haar schuld terug te betalen. Toen deze gulle geldverstrekker overleed en de lening werd overgenomen door anderen, wilden ze geld zien van Walker (het bedrag was inmiddels opgelopen tot 150.000 pond). De rechter verplichtte de voormalige boekhoudster het bedrag over te maken. Hierop schreef zij samen met haar man een roman, How Not to Dal dy Dir (Stand Firm). Kopers konden de roman via de site bestellen en gingen kans maken op… én huis in Wales – hetzelfde huis dat de rechtbank mocht verkopen omdat het een onderpand voor de lening was. In juni 2013 werd de woning onteigend omdat Sally Walker nog altijd niet haar schuld had afgelost. De nieuwe eigenaar werd, volgens The Observer, nog maandenlang bedolven onder achterstallige rekeningen, creditcards, een snelheidsovertreding en aanmaningen. Alles op naam van de vorige bewoners, Sally en haar man.

“Oneerlijk”

De in opspraak geraakte bestseller-auteur noemt de beschuldigingen aan haar adres “oneerlijk” en “zeer misleidend”. Ze ontkent dat ze haar huis zou hebben verloren door het ‘geschil’ met haar oud-baas. Volgens haar had een vriend een schuld bij hen en betaalde hij deze af in de vorm van een lening via zijn bedrijf. “Hij gebruikte de hypotheek op ons huis om zijn zakelijke schuldeisers af te betalen”, aldus de auteur. De Nederlandse uitgever van Het zoutpad laat weten achter auteur Raynor Winn te staan en beschuldigt de journalist van The Observer van ‘een zekere tunnelvisie’. Dit meldt Nos.nl.