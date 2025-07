Box 3 in 2028: het wordt voor de belegger niet beter

Als gevolg van de financiele crisis in 2008 is de forfaitaire rendementsheffing in box 3 onder vuur komen te liggen. Er werd belasting geheven over een forfaitair (denkbeeldig) rendement van 4%, terwijl iedere belegger de waarde van zijn aandelen en vastgoed enorm zag dalen. Door een dalende rente kwam het herstel voor deze beleggers weer op gang. Dat gold niet voor het rendement van de spaarders.

Die hebben jarenlang tegen een rente aangekeken die uiteindelijk daalde richting nihil en zelfs negatief werd.

Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever het voor de spaarders inmiddels wel goed genoeg opgelost, maar voor de beleggers nog niet. Daarom mogen mensen nu kiezen tussen belastingheffing over hun werkelijk rendement of over het forfaitair rendement. Beleggers moeten zelf tegenbewijs leveren als hun werkelijk rendement lager is dan het forfaitair rendement. De aanwijzingen die de Hoge Raad daarvoor heeft gegeven, leveren echter veel discussie op. Zo mogen kosten niet in aftrek worden gebracht en moeten ongerealiseerde waardestijgingen tot het inkomen worden gerekend. De wetgever heeft de richtlijnen van de Hoge Raad inmiddels overgenomen in een wetsvoorstel ‘Wet tegenbewijsregeling’.

Vanwege de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de tegenbewijsregeling, is de ingangsdatum van het wetsvoorstel ‘Wet werkelijk rendement’ uitgesteld naar 2028. De derving aan belastinginkomsten die hier volgens het kabinet mee gepaard gaat, moet worden goed gemaakt. Het kabinet stelt daarom voor om per 2026 het forfaitair rendement te verhogen naar 7,78%: zo’n 30% stijging ten opzichte van 2025. Ook in 2026 mag tegenbewijs worden geleverd, maar dat zal lang niet altijd lukken als kosten niet mogen worden afgetrokken en ongerealiseerde waardestijgingen tot het inkomen moeten worden gerekend. De belegger wordt zo vanzelf weer teruggeworpen op heffing over het forfaitair rendement.

Veel beleggers kijken daarom uit naar een zo spoedig mogelijke invoering van de Wet werkelijk rendement. Dit wetsvoorstel sluit een stuk beter aan bij de gewenste heffing over het werkelijk rendement, maar carefull what you wish for; er wordt nog steeds belasting geheven over nog niet genoten inkomen zoals ongerealiseerde waardestijgingen. Er is alleen een uitzondering gemaakt voor vastgoed en beleggingen in startende ondernemingen, waar belastingheffing in principe pas plaatsvindt bij realisatie, zoals verkoop.

Als we kijken naar de in recente jaren behaalde rendementen, zal menig belegger daarom straks met weemoed terugdenken aan de tijd dat de belastingheffing in box 3 zich nog beperkte tot 30% over een verondersteld rendement van 4%. De tijden van een heel eenvoudig in te vullen aangiftebiljet zijn sowieso voorgoed voorbij.

Voorbeeld 1

Roy is op 1 januari 2024 gestart met een aandelenbelegging van € 1.000.000 in klassiek vermogensbeheer bij ABNA AMRO MeesPierson. Zijn bruto-rendement is 14,3%. De Belastingdienst gaat uit van een fictief rendement van 6,04%. Roy zal daarom geen gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Ook niet als hetzelfde rendement in 2026 zou worden behaald. Vanaf 2028 valt er voor Roy niets meer te kiezen. Hij wordt aangeslagen over zijn rendement (na kosten) dat bijna geheel uit ongerealiseerde waardestijging bestaat. Ter vergelijking is hieronder ook de belastingdruk in 2016 en 2028 bij deze rendementen opgenomen. Het jaar 2016 was het jaar waarin voor het laatst werd uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% waarover 30% belasting werd geheven.

Voorbeeld 2

Martijn is vastgoedbelegger. Hij heeft drie appartementen met een totale WOZ-waarde van € 1.000.000 gefinancierd met een lening van € 500.000, tegen een rente van 5%. Zijn huur is € 40.000 en de jaarlijkse kosten zijn € 9.000. Martijn is zich de afgelopen jaren een hoedje geschrokken van de gestegen belastingdruk. De tegenbewijsregeling levert hem niets op: zijn kosten zijn niet aftrekbaar en de waardestijging belast. De gemiddelde WOZ-waardestijging in Nederland was in 2024 2,8% (tegen circa gemiddeld 8% de afgelopen 5 jaar). Maar zelfs bij deze geringe stijging heeft het voor hem geen zin om te kiezen voor heffing over het werkelijk rendement. Als hij in 2026 hetzelfde rendement als in 2024 zou behalen, komt de heffing bij over het werkelijk rendement wel lager uit.

Ter vergelijking is ook de belastingdruk in 2016 en 2028 bij deze rendementen opgenomen. Op het eerst gezicht betaalt hij in 2028 ongeveer hetzelfde bedrag aan belasting als in 2016. Het grote verschil ten opzichte van 2016, is dat de waardestijging van zijn vastgoed bij verkoop tegen 36% wordt belast.

Voorbeeld 3

Pauline heeft zowel een aandelen- als een vastgoedportefeuille van € 1.000.000 met dezelfde rendementen als Roy en Martijn. Ze ziet dat bij deze rendementen haar belastingdruk sinds 2016 is verviervoudigd. De tegenbewijsregeling gaat ook haar niet helpen; de ongerealiseerde waardestijgingen van de aandelen en het vastgoed zijn te hoog. Bovendien zijn haar kosten niet aftrekbaar.

Als we rekening houden met de toekomstige belastingheffing over de nog ongerealiseerde winst van 2,8%, is de belastingdruk ten opzichte van 2016 voor Pauline met factor 5 gestegen.

Conclusie

Belastingheffing over werkelijk behaald rendement is natuurlijk eerlijker dan heffing over een forfaitair rendement. Maar anders dan in andere landen, gaat in Nederland ook nog niet gerealiseerd rendement onder ‘werkelijk rendement’ vallen. Voor veel beleggers zal dat nog steeds als niet eerlijk voelen. Vooral als de aanslag op de mat valt en de beurs ondertussen flink is gedaald. Hierdoor en het moeten bijhouden van een administratie, zal menig belegger nog wel eens met weemoed terugdenken aan vroeger tijden.

Peter Beets, vermogensplanner ABN AMRO MeesPierson.