Kwart sportclubpenningmeesters maakt zich zorgen over financiële weerbaarheid

De vrijwillige penningmeester van de sportvereniging staat onder druk. Gebrek aan financiële kennis, toenemende werkdruk en zorgen over de toekomst van de club zorgen voor spanning bij het bestuur. Dat blijkt uit onderzoek van AFAS en Sportlink onder ruim 350 Nederlandse sportverenigingen.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de penningmeesters zich zorgen maakt over de financiële weerbaarheid van hun club. Daarnaast ziet 26 procent noodzakelijke investeringen aankomen zonder dat er budget voor is, en voelt 15 procent zich onvoldoende toegerust qua kennis om deze verantwoordelijkheden goed uit te voeren.

Vrijwilliger in een professionele rol

De cijfers bevestigen een trend die eerder al werd gesignaleerd door Nieuwsuur: het wordt steeds moeilijker om nieuwe sportbestuurders te vinden, mede doordat de financiële risico’s als te groot worden ervaren. De vrijwilliger wordt steeds vaker geacht te functioneren op professioneel niveau, zonder over de juiste middelen of ondersteuning te beschikken. “De vrijwillige penningmeester is de stille kracht van elke sportclub,” zegt Bas van der Veldt, CEO van AFAS. “Maar ze krijgen te maken met professionele eisen zonder professionele tools.”

Werkdruk en frustratie

De druk is niet alleen financieel, maar ook praktisch. Meer dan de helft (57 procent) van de penningmeesters zegt steeds meer tijd kwijt te zijn aan de financiële administratie van hun club. Volgens 45 procent komt dat doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn om de taken te verdelen.

De gevolgen zijn merkbaar: 16 procent geeft aan regelmatig verantwoordelijk te worden gehouden voor lastige financiële beslissingen, ondanks hun vrijwillige rol. En bij 7 procent is de boekhouding zelfs zo chaotisch dat deze wordt bestempeld als “een rotzooi”.

Eén oplossing voor veel problemen

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn AFAS SB en Sportlink een samenwerking aangegaan en bieden een software-oplossing die het financiële beheer van sportclubs zou moeten vereenvoudigen. “Sportclubs zijn van onschatbare waarde,” zegt Sten Spruit, algemeen directeur van Sportlink. “Ze zorgen voor gezondheid, verbinding en sociale cohesie. Maar zonder de inzet van vrijwilligers valt dat allemaal weg. Als we hen kwijtraken door te veel druk of frustratie, raakt dat ons allemaal.”

Met de samenwerking hopen de bedrijven het tij te keren. “Grip op cijfers is geen luxe, maar noodzaak,” aldus Van der Veldt. “En dat begint bij het goed ondersteunen van de mensen die het werk doen.”