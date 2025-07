Half jaar cel voor stelende penningmeester die zijn kinderdagverblijf wilde redden

De man maakte naar eigen zeggen uit paniek € 80.000 van zijn Tilburgse stichting ’t Anker over naar zijn privérekening. Het gerechtshof in Den Bosch wilde weten waarom hij “als een kip zonder kop” handelde in 2019 en 2020, “alsof de stichting een eenmanszaak was”.

Leenplan ging mis

De penningmeester stelde dat hij zich verantwoordelijk voelde voor wat er gebeurd was. “Het was een rommeltje. Het was de bedoeling om het geld uit de stichting te lenen voor mijn kinderdagverblijf, maar dat ging mis. Ik handelde uit paniek.” Het kinderdagverblijf ging in 2019 failliet vanwege een huurachterstand. Een jaar later was de stichting, waarvan hij samen met zijn vader bestuurder was, hetzelfde lot beschoren.

Hij had toen twee jaar lang de bankpas van de stichting in bezit gehad waarop geld van cliënten stond. Dat waren mensen met een beperking of stoornis die er voor dagbesteding kwamen. Hun geld werd overgemaakt naar de privérekening van de Tilburger en zijn toenmalige kinderdagverblijf De Berensprong. Hij nam ook contant geld op.

Hof gelooft niet in twee jaar paniek

Maar waar het geld naartoe is gegaan, is niet duidelijk. Zijn boekhouder drukte hem op het hart de uitgaven vast te leggen, maar zonder succes. De administratie werd sowieso amper bijgehouden.

Het hof is er niet van overtuigd dat de man twee jaar lang uit paniek handelde en een burn-out had. In die tijd was hij volgens medewerkers namelijk dagelijks aanwezig op de plekken waar hij bestuurder was. Dat hij nu zijn nieuwe baan als manager op een zorgafdeling mogelijk kwijtraakt, brengt het hof ook niet op een andere gedachte. De penningmeester mag drie jaar lang geen bestuurder zijn.

De straf pakt hoger uit dan de 240 uur werkstraf die het OM had geëist. Die eis was uiteindelijk verlaagd omdat de man berouw had getoond.

