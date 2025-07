Personalia | Gijs van Leeuwen private equity-leider bij PWC

Gijs van Leeuwen vervult sinds 1 juli de functie van Industry Leader Private Equity bij PwC. In deze rol richt hij zich op het versterken van PwC’s positie binnen de private-equitysector en op het verder uitbouwen van de dienstverlening in zowel Nederland als internationaal.

Van Leeuwen is in totaal ruim twintig jaar werkzaam bij PwC, waarvan de laatste drie jaar als partner in de dealspraktijk. Zijn ervaring in de sector en zijn kennis van complexe transacties maken hem bij uitstek geschikt voor deze rol, aldus Veronique Roos, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland. “Gijs zijn internationale ervaring en uitgebreide expertise zijn van grote toegevoegde waarde bij het verder uitbouwen van onze private equity-dienstverlening. We zijn verheugd dat Gijs deze belangrijke rol op zich neemt.”

dDue diligence

Vanaf 2012 heeft Gijs enkele jaren als financial due diligence adviseur bij PwC US in New York diverse buy- en sell-side due diligence diensten verleend aan corporate en private equity opdrachtgevers. Voordat hij naar New York verhuisde, werkte hij zo’n twee jaar in het Nederlandse Transaction Services team en zeven jaar in de auditpraktijk van PwC.

“Ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol bij te dragen aan de verdere impact en groei van onze private equity-praktijk en het versterken van onze (internationale) positie,” aldus Van Leeuwen. “De private equity-sector blijft zich snel ontwikkelen en het is onze ambitie om voorop te blijven lopen met onze dienstverlening. Ik zie zeker kansen om onze klanten nog beter te ondersteunen bij hun uitdagingen en ambities.”