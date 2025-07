Doorgehaalde AA die mail niet las, slaagt niet met wijzen naar slechte postbezorging

Een AA is er bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) niet in geslaagd zijn doorhaling van twee jaar opnieuw ter discussie te stellen. Zijn eerdere beroep kwam te laat doordat hij zijn mail niet had gelezen en dat blijft voor eigen rekening, is het oordeel.

De AA liep wegens het tegenwerken van de kantoortoetsing tegen een doorhaling van twee jaar aan en protesteerde daarna te laat bij het college, dat zijn beroep daarom niet-ontvankelijk verklaarde. Hij wil herziening van die uitspraak, want die is genomen op onwettelijke gronden, zo betoogt hij. Hij kon er niets aan doen dat hij na het verstrijken van de hogerberoepstermijn hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Accountantskamer. De schuld ligt bij de gebrekkige postbezorging in Nederland, aldus de AA. Hij heeft de uitspraak van de accountantskamer niet ontvangen en pas gelezen nadat hij zelf op internet ging zoeken.

Alleen bij uitzondering herziening

Maar het verzoek valt niet in vruchtbare grond bij het CBb. De Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) voorziet niet in de mogelijkheid van herroeping of herziening van een uitspraak van het college op een hoger beroep tegen een uitspraak van de Accountantskamer. Alleen in bijzondere gevallen kan nog worden teruggekomen op een eerdere uitspraak, bijvoorbeeld als naderhand omstandigheden zijn gebleken die tot een afwijkende beslissing zouden kunnen hebben geleid.

Geen twijfel

Het verzoek is deze keer wel ontvankelijk, maar het college stelt vast dat de Accountantskamer de uitspaak beveiligd per e-mail heeft gestuurd aan het e-mailadres van de AA, met de melding dat partijen een exemplaar van de uitspraak per post zullen ontvangen. Uit het dossier van de tuchtrechter blijkt dat de e-mail is geopend door de gemachtigde van de NBA en nog niet door de AA. “Het college heeft daarom geen aanleiding gezien voor twijfel aan de omstandigheid dat de Accountantskamer de uitspraak per e-mail aan verzoeker heeft verzonden en dat de uitspraak ook door verzoeker is ontvangen.”

Er zijn verder geen omstandigheden naar voren gekomen die maken dat er eerder een ander oordeel uit de bus zou zijn gerold. Het nieuwsbericht van de Nationale ombudsman van 1 maart 2025 over gebrekkige postbezorging en een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van juli vorig jaar, waar de AA mee kwam, kunnen niet leiden tot een herziening “omdat verzoeker er hiermee aan voorbij gaat dat de Accountantskamer de uitspraak van 27 januari 2023 ook per e-mail aan hem heeft gestuurd”.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 22 juli 2025