Vooruitkijken begint met actuele inzichten 

De accountancysector is volop in beweging. Negentig procent (bron: sage) van de accountants geeft aan dat automatisering, toenemende regeldruk, concurrentie en andere klantbehoeften zorgen voor fundamentele verandering in de sector.

In dit blog gaan we in op connected accounting, of te wel de cruciale rol die technologie speelt in deze transitie en laten zien welke kansen er ontstaan en hoe kantoren de veranderingen naar hun hand kunnen zetten.

Wat is connected accounting?

Bij Silverfin zien we connected accounting als de moderne manier van werken in accountancy. Door technologie, AI en systeemintegratie slim in te zetten, worden financiële processen geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Het resultaat? Realtime inzicht, tijdswinst en een betere aansluiting op de veranderende behoeften van klanten.

Wat zeggen de cijfers?

Onderzoek van Sage toont aan dat er niet alleen behoefte is aan slimme technologieën maar dat het omarmen ervan kantoren juist kansen biedt. Zo gelooft bijna twee derde van de drieduizend ondervraagde accountants dat kantoren het tempo van technologische adoptie moeten verhogen om concurrerend te blijven. Bijna vijftig procent geeft aan dat ze hun bedrijfspraktijken formeel hebben onderzocht in relatie tot klanten en de veranderende markt. 77% van de beroepsgroep gelooft ‘zeer zeker’ of ‘zeker’ in het aanbieden van meer algemeen bedrijfsmanagementadvies aan hun klanten.

Uit onderzoek van Onguard, waarvoor 319 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers zijn ondervraagd, beschouwt de helft van de finance professionals (51%) AI als een technologie die een grote impact heeft op het financiële proces 38% ziet vooral voordelen op het gebied van financiële rapportages, het voorspellen van toekomstige trends (37%) en het automatiseren van routinematige taken (29%). Maar nog lang niet alle organisaties profiteren van deze voordelen. Slechts een derde van de organisaties (33%) zit in de verkennende fase als het gaat om het toepassen van AI.

Realtime data

De vlucht die AI heeft genomen en een krappe arbeidsmarkt maakt de noodzaak om sneller, efficiënter en strategischer te werken met realtime geïntegreerde gegevens relevanter dan ooit tevoren. Silverfin biedt een uitgebreid datahub die accountants helpt om efficiënter en succesvoller te zijn. Het platform combineert AI met het gemak van de cloud en realtime synchronisatie met meer dan vijftig boekhoudsystemen. Het helpt kantoren niet alleen om de voorbereiding en indiening van jaarrekeningen, managementrapportages en vennootschapsbelasting te automatiseren, maar biedt juist ook krachtige tools voor data-analyse en rapportage op elk gewenst moment.

Wat levert connected accounting op?

Connected accounting stelt kantoren in staat om:

direct toegang te krijgen tot actuele, geverifieerde gegevens, waardoor accountants sneller kunnen reageren op klantbehoeften

gegevens in één rekeningstelsel te standaardiseren, waarmee de consistentie en betrouwbaarheid van financiële rapportage wordt vergroot

handmatige taken efficiënt te automatiseren, waardoor accountants tijd besparen, werkprocessen kunnen stroomlijnen en de nauwkeurigheid vergroten

de transitie te maken van boekhouding naar proactief strategisch advies aan klanten op basis van realtime data

de samenwerking en communicatie binnen teams en met klanten te verbeteren.

Hoe helpt Silverfin de klant van de accountant?

Onze datahub brengt connected accounting binnen handbereik. De integratie van AI, de geavanceerde koppelingen en een gebruiksvriendelijke interface maken het voor accountants makkelijker om sneller meer toegevoegde waarde te leveren aan de klant op basis van actuele en geverifieerde gegevens. De accountant wordt een verlengstuk van de klant en kan op elk gewenst moment uitleggen wat er in zijn of haar bedrijf gebeurt en problemen oplossen voordat ze zich voordoen.

Hoe connected is jouw accountantskantoor?

De digitale transformatie kan best ingewikkeld zijn. Want waar begin je precies, waar staat je kantoor in deze digitale transformatie nu en hoe ga je verder? Om het maximale uit connected accounting te halen, moet je zes stappen doorlopen:

Connecteren

De eerste stap is essentieel: het creëren van één betrouwbare informatiebron voor al je klantgegevens. Een centrale datahub die alle software synchroniseert en data realtime bijwerkt.

Standaardiseren

Zodra alle data beschikbaar is kun je Silverfin standaardiseren met een set slimme templates en vooraf ingevulde en aanpasbare sjablonen.

Automatiseren

In deze derde stap kun je tijd besparen en de efficiëntie verhogen door essentiële processen, als het opstellen van de jaarrekening, te automatiseren.

Optimaliseren

Na het automatiseren kun je de digitale transformatie verder verbeteren met Silverfin Assistant. De inzet van AI helpt bij het opsporen van fouten in de klantdossiers en vergroot de kwaliteit van je dienstverlening.

Adviseren

Met data uit de datahub meer toegevoegde waarde leveren door effectiever en tijdig advies uit te brengen aan de klant.

Communiceren

Deze stap vindt eigenlijk plaats tijdens de vijf vorige stappen en stelt je in staat om controle te houden over je communicatie, zowel extern met je klanten als intern met je collega’s.

Wil je weten hoe connected jouw kantoor is?

Wil je weten hoe Silverfin jouw kantoor kan helpen bij de digitale transformatie? Vraag een demo aan en ons team neemt zo snel mogelijk contact met jou op.