Podcast AV on Air | Bonusaflevering AV 10 jaar | “We zijn gewoon in onze garage gestart”

Hoera! Accountancy Vanmorgen bestaat dit jaar tien jaar. Een mooi moment om dieper in te gaan op de onstaansgeschiedenis van het platfom en welke plannen er nog liggen voor het komende jaar.

In deze podcast vertellen de directie-uitgevers Oscar Rouwendal en Corina Jonathans hoe de website is ontstaan en welke veranderingen er in de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden.

In garage gestart

“We zijn tien jaar geleden in onze garage gestart”, vertelt Oscar Rouwendal. “Met twee redacteuren en twee keer per week een nieuwsbrief met daarin vijf nieuwsberichten. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar een grotere redactie waarbij ook freelancers zijn betrokken, een dagelijkse nieuwsbrief met zo’n tien berichten, drie magazines per jaar, een AV Top 50-evenement en ook liggen er mooie plannen voor het komend jaar, zoals deelname aan Hixtival en een young professional-programma.”

Plezier in het werk

Dat ondernemen uitdagingen met zich meebrengt, bleek ook voor Rouwendal en Jonathans, want ze wilden eerst graag ICT en uitgeefkennis te combineren. “We dachten twaalf jaar geleden dat dit een goede zet was, maar in de praktijk bleek dat ICT’ers toch minder op de kosten en details te letten, dus dit werkte niet. We namen de titel Accountancy Vanmorgen mee en startte ons eigen bedrijf.” Voor andere startende ondernemers geven ze onder meer de tip om goed je doelgroep te kennen, een netwerk te hebben en goed om het budget te letten. Jonathans: “En plezier! Dat is het allerbelangrijkste.”

Wil je de hele podcast luisteren? Klik dan hieronder.





