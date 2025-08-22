Brief belastingadviseurs aan Hoge Raad over box 3 leidde tot irritatie bij Financiën

Beroeps- en belangenorganisaties van belastingadviseurs en accountants hebben zich met een uitzonderlijke stap rechtstreeks tot de Hoge Raad gewend met het verzoek om verduidelijking over het rechtsherstel in box 3. Dat blijkt uit via de Woo openbaar gemaakte interne correspondentie waarover het FD schrijft.

Aanleiding voor de brief was de onzekerheid die ontstond na de arresten van juni 2024, waarin de Hoge Raad het door de wetgever geboden box 3-herstel voor spaarders en beleggers onvoldoende achtte. Hoewel de rechter grenzen stelde aan compensatie, bleven kernvragen over de berekening van het werkelijk vermogensrendement onbeantwoord.

Ongemak op ministerie

De ongebruikelijke brief (van onder andere NOB, RB en NBA) veroorzaakte ongemak bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, zo blijkt uit via de Woo openbaar gemaakte interne correspondentie. Binnen de stuurgroep box 3 werd het idee van een gezamenlijke brief aan de Hoge Raad “ongemakkelijk” gevonden; Financiën koos ervoor de openstaande punten indirect te agenderen via een brief aan de Tweede Kamer. De concerndirectie fiscale en juridische zaken waarschuwde bovendien dat het onjuist en ongepast is de indruk te wekken dat het ministerie zelf vragen aan de Hoge Raad zou willen voorleggen, aangezien de staatssecretaris procespartij is.

Bij de fiscus leidde de brief tot ergernis over de angst bij de koepelorganisaties voor aansprakelijkheidsclaims van cliënten, als er door onduidelijkheid belastingvoordelen zouden worden gemist. Ambtenaren merkten op dat iedere ongunstige wetgevingskeuze waarschijnlijk tot nieuwe procedures zal leiden.

Hoge Raad

De Hoge Raad bevestigt kennis te hebben genomen van de brief, maar benadrukt dat vragen uitsluitend in cassatieprocedures worden beantwoord. De beroepsorganisaties waren daar uiteraard van op de hoogte en verzochten in de brief dan ook om de vragen waar mogelijk te adresseren tijdens gerechtelijke procedures. Inmiddels heeft de rechter inderdaad ook al in enkele recente uitspraken verduidelijkingen meegenomen.

