Personalia | De zomertransfers in de accountancy

Vermetten breidt aandeelhoudersteam uit
Stephan de Groot director bij aaff Corporate Finance
Selwyn Moons benoemd tot hoofd publiekesectorgroep PwC
Dertien nieuwe partners bij PwC
Grant Thornton benoemt vijf nieuwe partners
Gijs van Leeuwen private equity-leider bij PwC
Gail Brewster versterkt Financial Services-tak Grant Thornton
Overig
Grant Thornton-partner Linda van de Reep naar BUREN
SnelStart richt zich met uitbreiding directie op volgende groeifase
The Audit Generation verwelkomt drie nieuwe partners
NOREA stelt Raad van Advies in
Hyarchis benoemt Krijn Logister tot Chief Operating Officer (COO)
Wilfred Kevelam van KPMG naar investeringsmaatschappij Forbion
Anna Gold neemt stokje over van Jan Bouwens bij FAR
Martijn Paping beoogd opvolger Sylvester Schenk bij RB
Management Caseware ondergaat vernieuwing
