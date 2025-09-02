Home » Personalia | De zomertransfers in de accountancy

Personalia | De zomertransfers in de accountancy

Accountancy, Nieuws

Welke personele nieuwtjes waren er deze zomer te melden in de accountancy? Accountancy Vanmorgen zette de personaliaberichten van juni, juli en augustus op een rij:

2 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

Top 50

Vermetten breidt aandeelhoudersteam uit

Stephan de Groot director bij aaff Corporate Finance

Selwyn Moons benoemd tot hoofd publiekesectorgroep PwC

Dertien nieuwe partners bij PwC

Grant Thornton benoemt vijf nieuwe partners

Gijs van Leeuwen private equity-leider bij PwC

Gail Brewster versterkt Financial Services-tak Grant Thornton

Overig

Grant Thornton-partner Linda van de Reep naar BUREN

SnelStart richt zich met uitbreiding directie op volgende groeifase

The Audit Generation verwelkomt drie nieuwe partners

NOREA stelt Raad van Advies in

Hyarchis benoemt Krijn Logister tot Chief Operating Officer (COO)

Wilfred Kevelam van KPMG naar investeringsmaatschappij Forbion

Anna Gold neemt stokje over van Jan Bouwens bij FAR

Martijn Paping beoogd opvolger Sylvester Schenk bij RB

Nextens benoemt Alex de Groot

Management Caseware ondergaat vernieuwing

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl 

