Besluit verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties in consultatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over het Besluit verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties. Het besluit geeft nadere invulling aan de twee hoofdelementen waarmee in het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) het “werken in dienst van (gezag)” is verduidelijkt.

Wat verandert er?

De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment een open norm die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) is ingekleurd. Met het wetsvoorstel Vbar wordt het meest onderscheidende wettelijke vereiste ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijkt. De jurisprudentie is bij elkaar gebracht, gestructureerd en gecomprimeerd aan de hand van twee hoofdelementen (1. werkinhoudelijke en organisatorische sturing en 2. werken voor eigen rekening en risico).

In dit besluit zijn deze hoofdelementen nader ingevuld met vijf indicaties per hoofdelement. Tevens is een bepaling opgenomen in geval er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Doel maatregel

Het doel van de maatregel is de duidelijkheid te vergroten voor werkenden, werkgevers en opdrachtgevers, uitvoeringsorganisaties (zoals het UWV, de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie) en de rechtspraak en bevorderen dat de wijze van het beoordelen van arbeidsrelaties consistent is. Een verduidelijking moet het voor de markt, de uitvoeringsorganisaties (onder meer voor de handhaving) en de rechtspraak inzichtelijker maken wanneer als zelfstandige of werknemer kan worden gewerkt.

De internetconsultatie loopt tot 13 oktober en is hier te vinden.